Jutta Leerdam zal maandag 9 februari 2026 nooit, maar dan ook nooit meer vergeten. Het is de dag dat ze voor het eerst olympisch kampioene werd op haar geliefde 1000 meter. Dat gebeurde na een bijzondere race, kort nadat landgenote Femke Kok het olympische record had aangescherpt. Hoe de gouden race van Leerdam klonk in andere talen? Je hoort het hieronder.

Want niet alleen in Nederland ging men los na de zenuwslopende strijd om het goud. De toon werd daarin gezet door Kok, die in de dertiende race in actie kwam. Zij noteerde 1.12,59 en dat was een dik olympisch record. Daarmee legde ze veel druk bij Leerdam, die als topfavoriete was afgereisd naar Milaan. De meervoudig wereldkampioene maakte het meer dan waar.

Het werd liefst 1.12,31 voor Leerdam, bij wie de tranen meteen over haar wangen rolde. "Je werkt ergens naartoe en dan is dat klaar en dan heb je ook nog die medaille om je nek. Dat is een superbijzonder moment", zei ze terwijl ze met haar gouden medaille om glimlachend de media te woord stond.

Droom Leerdam komt uit

Leerdam zag dat haar tijd groen was toen ze over de finishlijn kwam en ze dus sneller was dan Kok. "Dat was zo onbeschrijfelijk. Ik kon het even niet geloven. Een paar minuten later realiseerde ik het me, maar het moet ook nog bezinken."

Gouden race in allerlei talen

Wie weet helpt het met het zien van de beelden. Eurosport zette het commentaar van de verslaggevers uit onder meer Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje op een rijtje. Zo kwamen ze tot deze gelikte compilatie van Leerdams gouden race:

Beelden: HBO Max/Eurosport

500 meter op het programma

Maandagavond werd Leerdam gehuldigd in het TeamNL Huis. Ze was de eerste met een gouden medaille. Lang werd er niet gefeest, want ze rijdt nog een 500 meter. Veel verder in de toekomst wilde Leerdam enkele uren na haar gouden medaille nog niet kijken. "Daar ben ik nog even niet mee bezig. Eerst even beseffen dat ik olympisch kampioen ben en ik heb ook nog een 500 meter."