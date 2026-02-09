Jutta Leerdam zette maandag de kroon op haar schaatscarrière door bij de Olympische Winterspelen het goud te pakken op de 1000 meter. De sterrenstatus van de topschaatsster zal daardoor alleen maar groter gaan worden volgens drievoudig olympisch kampioen Marianne Timmer, die in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud ook nog even aanstipt hoe bijzonder de weg van Leerdam is geweest.

Leerdam was op voorhand de topfavoriete voor het goud en maakte haar status helemaal waar door in de slotrit de geweldige tijd van Femke Kok te verbeteren. De 27-jarige Leerdam ging direct na de finish helemaal uit haar dak en dat kon Timmer, in 1998 en 2006 zelf olympisch kampioene op de 1000 meter, goed begrijpen. "Die druk is natuurlijk immens hoog", vertelt Timmer in de podcast. "Dan zit jouw vriend daar en de hele wereld kijkt mee."

Waar de meeste Nederlanders onderdeel uitmaken van een team doet Leerdam het bijna allemaal alleen en dat maakt de prestatie volgens Timmer nog specialer. "Je moet niet vergeten dat ze een eigen ploeg is begonnen. Ze heeft een eigen coach, eigen teamleden en staf aangenomen. Daar heb je ook verantwoordelijkheid voor. Dat is wel anders dan dat jij invoegt in een club waar alles geregeld is. Dus haar route is op z'n Jutta's en alles is gedaan op zijn Jutta's. Fantastisch."

Status als wereldster gaat groeien

Leerdam is met miljoenen volgers op sociale media natuurlijk al een wereldster en volgens Timmer gaat die status alleen maar groeien met de olympische titel: "Zij met Jake Paul is natuurlijk al een plaatje. Daar hoort gewoon goud bij. Het is natuurlijk een glitter en glamour-stijl. Zij genieten ook van hele mooie dingen in het leven. Daar past geen zilver bij, daar past goud bij en dat is vandaag gelukt. Maar dat is natuurlijk wel het extraatje wat ook weer een extra lading geeft."

De kersverse olympisch kampioene werd flink op de proef gesteld doordat Kok vlak voor haar een hele snelle tijd reed. "Je krijgt het toch mee, of je nou wil of niet, en dan denk je toch: shit, dat is wel heel hard. Je weet gewoon dat dat dat alles moet gaan kloppen in deze rit en je kunt je geen fouten permitteren. Fantastisch, echt kippenvel."

Internationale aandacht

Leerdam moest na afloop heel veel interviews geven, maar daar was Timmer niet verbaasd over: "Dat is normaal. Internationaal is ze natuurlijk helemaal hot. Ik kan mezelf ook nog herinneren uit Nagano (1998, red.) dat als je echt goud wint, dan is er ook internationaal echt wel overal interesse. En bij Jutta natuurlijk nog meer"

