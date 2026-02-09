Jutta Leerdam greep maandag op de Winterspelen na een geweldige race het goud op de 1000 meter en dat zorgde ook voor ontzettend veel emotie bij haar verloofde Jake Paul. De twee moesten na de wereldprestatie van Leerdam in Milaan wel even geduld hebben voordat ze elkaar in de armen konden vallen. Televisiecamera's waren daar niet bij aanwezig, maar uiteraard legde Paul het moment zelf wel vast en deelde hij het met zijn vele volgers.

Leerdam troefde maandag na een sensationele race landgenote Femke Kok af door een olympisch record te rijden in Milaan. Het zorgde voor hele bijzondere taferelen in de schaatshal. Leerdam ging helemaal uit haar dak terwijl de tranen vloeiden bij haar verloofde op de tribunes. Ook de ouders van de topschaatssters waren door het dolle heen na de gouden medaille voor hun dochter.

De 27-jarige Leerdam moest echter geduld hebben om de prestatie met haar naasten te vieren. Normaal gesproken kunnen de schaatsers snel naar de rand van de baan om hun geliefden in de armen te vallen, maar op de Spelen is alles anders dan anders. Leerdam en Paul konden elkaar pas in een speciale familiekamer in de catacomben zien en dus moesten het tot die tijd doen met het maken van hartgebaren naar elkaar.

Trotse Jake Paul deelt unieke beelden

Televisiecamera's zijn in principe niet aanwezig in de speciale ruimte en dus leken we geen beelden te krijgen van de eerste ontmoeting van Leerdam en Paul na haar gouden race, maar daar dacht de Amerikaanse influencer anders over. Hij geeft zijn miljoenen volgers normaal gesproken maar al te graag een inkijkje in zijn leven en dus deelde hij ook van zijn ontmoeting met Leerdam beelden op sociale media.

Paul tilt in een video op Instagram zijn verloofde op, die ondertussen in haar felbegeerde medaille bijt. De twee geven elkaar vervolgens een kus. "We hebben zojuist één van de meest belangrijke sportmomenten aller tijden gezien. De documentaire zal dat laten zien. Woorden kunnen niet beschrijven hoe trots ik op je ben", schrijft Paul bij de video. Het lijkt er dus op dat we binnenkort nog meer bijzondere beelden van achter de schermen kunnen verwachten.