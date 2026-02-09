Jutta Leerdam maakte vanavond als kersvers olympisch kampioene haar opwachting in het Staatsloterij TeamNL Huis. Daar stond haar een prachtige huldiging te wachten. De 27-jarige topschaatsster veroverde maandag op fenomenale wijze het goud op de 1000 meter. Kok was als winnares van het zilver ook aanwezig bij de huldiging.

Het TeamNL Huis explodeerde zowat toen Leerdam werd aangekondigd door Rob Kemps. Ondanks de 1000 meter in haar benen stuiterde ze over het podium. In het publiek genoten haar ouders Ruud en Monique zichtbaar van de huldiging. Net als koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Massaal zongen ze mee toen het 'Jutta, Jutta' werd ingezet door de zanger van Snollebollekes.

Warme band met trainer Kosta Poltavets

Leerdam werd de "koningin van de 1000 meter" en "koningin van Milaan" genoemd. Titels om trots op te zijn. Juichend nam ze die complimenten in ontvangst. Ook haar trainer Kosta Poltavets betrad het podium en vierde het feestje mee. "Hebben jullie genoten van de race van Jutta?", wilde hij van het publiek weten. Die reageerden natuurlijk enthousiast. "Willen jullie nog een keer? Ik wil Jutta bedanken voor het veranderen van schaatsen en deze perfecte race met dank aan jullie steun."

Uiteindelijk werd afgesloten met - hoe kan het ook anders - We Are The Champions van Queen. Hoe vaak gaan we dat nog horen in het TeamNL Huis?

Eindelijk komt droom van Jutta Leerdam uit

Op de derde olympisch schaatsdag kwam er dan eindelijk het gewenste succes voor TeamNL. Leerdam bezorgde Nederland onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima het eerste goud. Daarnaast schaatste Femke Kok ook nog eens naar het zilver. Zo loopt eindelijk de teller voor het medailleklassement.

Ook Kok is bij de huldiging van de partij. Daar zal ze haar zilveren medaille alvast vieren, waarna Kok vervolgens snel haar zinnen zal verzetten naar de 500 meter. Op die afstand is de 25-jarige schaatsster van Team Reggeborgh aanstaande zondag de topfavoriete voor goud. Al heeft ze in Leerdam opnieuw een geduchte concurrente. Verder komt Kok op vrijdag 20 februari ook nog in actie op de 1500 meter.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.

