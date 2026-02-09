Joep Wennemars is een van de grootste schaatstalenten van Nederland. De 23-jarige topsprinter van Team Essent is nu al wereldkampioen en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben. Sinds begin 2025 heeft hij een relatie met olympisch kampioene Suzanne Schulting.

Wennermars werd op 3 oktober 2002 geboren in Dalfsen. Als kind was hij al veel met sport bezig. Hij hield van schaatsen en voetbal. "Hoewel ik niet zo sterk was als mijn leeftijdgenoten, was ik snel en behendig", vertelde de schaatser ooit bij Red Bull. "Daardoor kon ik uitblinken in de meeste sporten."

Dat deed hij dus vooral op de schaatsbaan. En dat kan ook bijna niet anders met schaatskampioen Erben Wennemars als vader. Erben was van 1997 tot 2010 actief als schaatser en veroverde meermaals goud op wereldkampioenschappen. Op de Winterspelen van 2006 in Turijn pakte hij twee keer olympisch brons. Op 27-jarige leeftijd kreeg hij zoon Joep, samen met zijn vrouw, de Belgische tv-presentatrice Renate Wennemars-Van der Zalm.

Vroege keuze

Schaatsen is Joep dus met de paplepel ingegoten. "Ik genoot vooral van de schaatstrainingen met de club op de ijsbaan in Deventer", aldus Joep. Die vele trainingen resulteerden in 2022 in een profcontract bij schaatsteam Jumbo (sinds 1 oktober Team Essent). Joep sport ook graag samen met vader Erben en zijn jongere broer Niels (20).

Studie

Hoewel het dus voor de wind ging in zijn schaatscarrière, had Wennemars ook daarbuiten zijn handen vol. Zo studeerde hij International Business Administration aan de Universiteit Twente. In zijn vrije tijd gaat hij ook graag met vrienden naar voetbalwedstrijden van PEC Zwolle.

Grote klap

Zijn drukke leven liep op rolletjes, tot hij in 2024 plotseling slechts nieuws kreeg vanuit het ziekenhuis. Een grote klap voor de nietsvermoedende schaatser. "In eerste instantie leek het niet ernstigs", schreef hij op Instagram bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed.

Hij had iets opgelopen aan zijn knie. "Helaas bleek er toch zodanig letsel in de meniscus te zijn dat opereren het herstel zou bespoedigen. Niet leuk om te horen. Maar wat nodig is moet gebeuren." Hij onderging een geslaagde operatie en kwam uiteindelijk dus sterker terug.

Wennemars kreeg in 2024 ook te maken met verdrietig nieuws. In gesprek met het AD ging hij dieper in op het overlijden van zijn oma: "Ze woonde in dezelfde straat als wij. Drie keer per week was ik wel bij haar. Gewoon omdat ik daar heel graag was."

Wereldkampioen

Na een wisselvallig seizoen kwam het klapstuk in maart in Hamar. Tijdens de WK afstanden in 2025 verbaasde Wennemars vriend en vijand door in Hamar verrassend door wereldtitel te veroveren. Daarmee treed hij in de voetsporen van zijn vader Erben, die in 2003 en 2004 op diezelfde afstand de beste van de wereld was.

Relatie met Suzanne Schulting

Het jaar 2025 kende voor Wennemars mooi nieuws op liefdesgebied. Zo werd in januari bekend dat hij een relatie heeft met Suzanne Schulting, die ook onderdeel is van Team Essent. Schulting is drievoudig olympisch shorttrackkampioene en veroverde bij de WK afstanden in Hamar ook goud bij het langebaanschaatsen. Zij kroonde zich samen met Jutta Leerdam en Angel Daleman tot wereldkampioen op de teamsprint.

Olympische Spelen

Tijdens de Olympische Spelen van Milaan kan Wennemars de prestaties van zijn vader wellicht overtreffen. Erben won in zijn carrière twee keer brons in Turijn in 2006, op de 1000 meter en ploegenachtervolging. Joep komt 20 jaar later in Italië in actie op de 500, 1000 en 1500 meter.