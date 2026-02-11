Joep Wennemars kwam woedend over de finish van zijn 1000 meter op de Olympische Spelen in Milaan. Hij werd op de kruising gehinderd door zijn tegenstander en verloor zo kostbare tijd. Hij krijgt wel een tweede kans na het ongelukkige moment.

Wennemars reed een sterke rit en zelfs met de botsing op de kruising zette hij nog de tot dan toe snelste tijd neer: 1.07.58. De frustratie was groot na afloop. Hij sprak de Chinese Lian Ziwen direct aan toen hij over de finish kwam. Ziwen werd gediskwalificeerd.

Ook op de tribunes heerste er ongeloof na het ongelukkige moment. Wennemars kreeg veel steun in Milaan. Zijn ouders, Renate en Erben zaten op de tribune, net als de vriendin van Joep: Suzanne Schulting. Zij sloegen hun handen voor hun gezicht.

Ook analist Mark Tuitert wist niet wat hij zag. "Het is echt verschrikkelijk. Als je een race rijdt en iemand komt zo hard buitenom en dat je er dan voor kiest om te kruisen...", zei hij bij NOS over de actie van de Chinees.

Tweede kans

Omdat Wennemars zodanig gehinderd werd door Ziwen, mag hij zijn rit opnieuw schaatsen. Na de laatste rit zal hij opnieuw in actie komen. Daarin kan hij nog een gooi doen naar de medailles.

Het zal lastig worden om topfavoriet Jordan Stolz daarin nog de verslaan. Het Amerikaanse schaatsfenomeen klokte 1:06.28. Jenning de Boo reed de tweede tijd (1:06.78) en is dus voor de herkansing van Wennemars al zeker van een medaille. De 23-jarige schaatser van Team Essent kon in zijn tweede rit zijn tijd niet meer vebeteren. Hij reed een tijd van 1:08.46