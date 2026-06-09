Er kwam vorige week ernstig nieuws over Erben Wennemars naar buiten. De voormalig topschaatser werd getroffen door een herseninfarct. Dat de topfitte Wennemars (50) dat is overkomen, daar schrokken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As behoorlijk van.

Dat vertelt het duo in hun podcast voor Sportnieuws.nl. Wennemars maakt het inmiddels goed en liet zelf al van zich horen, maar desalniettemin was de schrik groot toen het gebeurde én toen het nieuws naar buiten werd gebracht door Wennemars' partner Renate. "Nou, dat is schrikken", vond Van As.

Doodeng

Wennemars was namelijk topfit, gaat meermaals per jaar zware sportieve uitdagingen aan en lijkt dus zo gezond als het maar zijn kan. "De meest fitte vijftiger die er bestaat", zo omschrijft Hoog hem. Van As sluit zich daar bij aan. "In een Hyrox-weekend doet hij drie keer mee, hij doet marathons, hij fietst, hij klust in zijn nieuwe huis. En dan overkomt je dit... Dat is doodeng gewoon."

'Het kan iedereen gebeuren'

De twee willen geen medische adviezen geven, maar vinden het geen fijn idee dat ook een topfitte vijftiger als Wennemars dit kan overkomen. Van As: "Het enge is gewoon: je doet er alles aan om gezond te zijn. Je traint veel, eet gezond en slaapt veel. Het kan dus iedereen gebeuren. En je kan het niet voor zijn, het kan iedereen gebeuren."

Wennemars liet afgelopen weekend zelf van zich horen en bedankte iedereen voor alle lieve steunbetuigingen. "Gelukkig is hij er goed vanafgekomen en moet hij nu de tijd nemen om weer op te bouwen", adviseert Hoog. "Maar het is wel echt even schrikken hoor, ook voor zijn gezin." Wennemars is al jarenlang samen met Renate en is de vader van Niels en topschaatser Joep. "Dan denk je wel even: oh ja, het kan iedereen gebeuren", concludeert Van As. "Zelfs Erben", zo besluit Hoog.

Beluister de podcast

Hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams en het aanblijven van schaatsbondscoach Rintje Ritsma. En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht? Of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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