‘Eenzame’ Jutta Leerdam krijgt lof voor ‘slimme' keuze: ‘En lekker dat het twee mannen zijn’

Topschaatsster Jutta Leerdam heeft besloten twee schaatsers toe te voegen aan haar team, nadat ze aanvankelijk koos voor een individuele route. Een slimme zet, vinden voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, die haar beslissing uitgebreid bespreken in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

In de nieuwe aflevering staat de stelling centraal: ‘Het is een slimme keuze dat Jutta Leerdam schaatsers aan haar team toevoegt.’ Van As is het daar helemaal mee eens.

Zo vertelt ze: “Ze koos ervoor om haar eigen weg te gaan binnen het schaatsen. Daardoor heeft ze een hele periode in haar eentje moeten trainen. Ze had eigenlijk niemand om zich aan op te trekken, en dat is natuurlijk best wel eenzaam. Zeker in het jaar voor de Olympische Winterspelen. Dat lijkt me echt lastig.”

Topschaatsster Jutta Leerdam verrast binnen eigen team met vastleggen wereldkampioen én groot talent Jutta Leerdam is niet meer de enige schaatser in haar eigen ploeg. De Nederlandse sprintster heeft twee extra leden aan Team Kafra toegevoegd, waarvan één schaatser (30) olympische ervaring heeft en zelfs al een aantal wereldtitels heeft gepakt.

'Dat is heel fijn'

Leerdam voegde onlangs twee schaatsers toe aan haar team Kafra, waaronder oud-wereldkampioen Kai Verbij. “Dat is voor haar natuurlijk heel fijn”, vervolgt Van As. “Want het zijn jongens met veel snelheid, en die heeft ze nodig voor haar trainingen op de 500 en 1000 meter. Daarnaast zit je niet meer alleen in een team. Je hebt lol met elkaar, kunt je optrekken aan anderen en dat eenzame heb je dan niet.”

Topschaatsster Jutta Leerdam sprak in de winter al met nieuwste aanwinst: 'Ik was gelijk enthousiast' Jutta Leerdam maakte dinsdag bekend haar eigen Team Kafra met twee schaatsers uit te breiden: Kai Verbij en Ted Dalrymple. Laatstgenoemde gaf een dag later een inkijkje in de transfer naar het team én hoe het er bij Team Kafra aan toe gaat.

Hoog reageert: “Het lijkt me ook veel minder vermoeiend. Ze trainde trouwens ook al wel met Team Novus.” Van As voegt toe: “Ja, dat is best een grappige constructie. Ze zijn net samen op trainingskamp geweest — het team van Jutta én Team Novus.”

Ze vervolgt hoopvol: “Ik hoop dat het voor haar gaat werken en dat ze er echt iets aan heeft. Dat ze die snelheid kan opbouwen.”

'Fascinerende' Jutta Leerdam maakt indruk: 'Dan moet je écht ballen hebben' Bibian Mentel, Naomi Osaka, Simone Biles. Stuk voor stuk inspirerende sportvrouwen. Maar als het aan drie Nederlandse (ex-)volleybalsters ligt, kan ook topschaatsster Jutta Leerdam aan dat lijstje worden toegevoegd.

'Fijn dat het mannen zijn'

Hoog denkt dat het toevoegen van twee mannelijke schaatsers extra voordeel biedt: “Voor haar is het ook wel lekker dat het twee mannen zijn. Dan kan ze zich daar echt aan optrekken.” Van As sluit zich daarbij aan: “Die hebben sowieso meer snelheid dan vrouwen, dus dat is alleen maar goed.”

Opmerkelijke actie van Jake Paul: verloofde van Jutta Leerdam belt zijn ex-verloofde op Jake Paul, de Amerikaanse verloofde van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam, heeft een opmerkelijke video online gezet. Daarin belt hij zijn vorige verloofde op: Tana Mongeau.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de spannende hockeyfinales, het emotionele eerbetoon van Rafael Nadal bij Roland Garros en de indrukwekkende seizoensstart van Femke Bol in de Diamond League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: