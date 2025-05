'Fascinerende' Jutta Leerdam maakt indruk: 'Dan moet je écht ballen hebben'

Bibian Mentel, Naomi Osaka, Simone Biles. Stuk voor stuk inspirerende sportvrouwen. Maar als het aan drie Nederlandse (ex-)volleybalsters ligt, kan ook topschaatsster Jutta Leerdam aan dat lijstje worden toegevoegd.

In de nieuwste aflevering van Over de Top gaat het over vrouwelijke topsporters en hun legacy. Daarin worden verschillende documentaires en autobiografieën besproken, maar ook Paul American, de realityserie over de gebroeders Logan en Jake Paul en hun familie. "Dat is dan meer entertainment en het verbaast me meer", trapt Maret Grothues af.

"Wel leuk om een inkijkje in haar leven te hebben", gaat ze verder, terwijl Laura Dijkema en Myrthe Schoot instemmend knikken. "Ze heeft wel echt twee hele verschillende werelden. Die keiharde topsport, met vele concurrentie in Nederland, en dan als doel olympisch goud. En dan hij (verloofde Jake Paul, red.) erbij... Ook een bokser, maar alles is daar mogelijk lijkt wel."

Lof voor Leerdam

Dan neemt Dijkema het gesprek over. "Ik vind haar ook fascinerend, want ze trekt helemaal haar eigen plan", aldus de speelster die onlangs stopte bij Oranje. Daarmee doelt Dijkema op het feit dat Leerdam in 2024 besloot haar eigen team te starten en zich zo voor te bereiden op de Olympische Winterspelen van 2026.

"Ze trekt helemaal haar eigen plan, ook qua schaatsen. Je moet wel écht ballen hebben om dat te doen. Helemaal uit de comfortzone", stelt Dijkema, die ook is 'geinfluenced' door Leerdam. Net als de topschaatsster draagt ze wings als eyeliner tijdens de podcast. "Ook wel mooi, want er kan zo veel mis gaan, maar ze flikt het allemaal wel", vindt Schoot. "Ik vind haar echt een mooi mens", verzekert Dijkema, die vervolgens doorgaat over influencer Monica Geuze.

Laatste Olympische Spelen

Helemaal alleen is Leerdam niet meer, inmiddels hebben oud-wereldkampioen Kai Verbij en talent Ted Dalrymple zich gevoegd bij 'Team Kafra'. Zo hoeft de Westlandse zich niet helemaal in haar eentje voor te bereiden op wat haar laatste Olympische Spelen gaan zijn. Mocht er een tweede seizoen komen van Paul American, dan kunnen de drie (ex-)volleybalsters daar ook weer van genieten.