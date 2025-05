Topschaatsster Jutta Leerdam sprak in de winter al met nieuwste aanwinst: 'Ik was gelijk enthousiast'

Jutta Leerdam maakte dinsdag bekend haar eigen Team Kafra met twee schaatsers uit te breiden: Kai Verbij en Ted Dalrymple. Laatstgenoemde gaf een dag later een inkijkje in de transfer naar het team én hoe het er bij Team Kafra aan toe gaat.

Dalrymple reed tot vorig jaar bij het KNSB Talent Team, maar ging deze winter op zoek naar een nieuwe ploeg. Het 21-jarige toptalent - dat voor kort nog vooral bezig was met shorttracken - raakte in gesprek met Leerdam.

Dalrymple zegt tegen Schaatsen.nl: "Of ik bij haar wilde komen schaatsen met Kai Verbij. Ik was gelijk enthousiast over het trainen onder Kosta (Poltavets, red.) en de samenwerking met Team Novus. Een mooie kans voor mij om stappen te zetten op de langebaan."

Twee wereldkampioenen als ploeggenoten

Dalrymple heeft met Verbij en Leerdam twee wereldkampioenen op de sprint als ploeggenoten. 'Heel vet', noemt het jonge talent die samenwerking. De 26-jarige Leerdam hoopt haar schaatscarrière af te sluiten met een gouden medaille op de 1000 meter bij de komende Winterspelen, zodat ze daarna aan kinderen kan beginnen met Jake Paul.

Voor de 30-jarige Verbij is het juist een kans om zichzelf opnieuw te ontdekken. Hij behoort al een aantal jaar niet meer tot de wereldtop, maar pakte tussen 2017 en 2022 wel de nodige mondiale en Europese plakken. En dat kan zomaar lukken, ziet Dalrymple: "Kai is nog steeds gigantisch snel en dat is direct merkbaar op de baan. We maken elkaar allemaal beter."

Op zoek naar een nieuwe aanpak

De 'vibe' in de ploeg is goed, zegt Dalrymple. Het is gezellig, maar daar blijft het zeker niet bij: "Daarbij is het een stuk professioneler dan bij het KTT. Ik was eraan toe deze stap te zetten."

Omdat Dalrymple uit het shorttrack komt, is er nog veel werk aan de winkel. Hij richt zich komend seizoen volledig op de langebaan en focust zich daarbij op de 500, 1000 en 1500 meter. Het talent kijkt ernaar uit om deze zomer in vrijheid op zoek te gaan naar de ideale aanpak om zijn techniek te verbeteren en het goede trainingsplan te vinden.