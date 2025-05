Opmerkelijke actie van Jake Paul: verloofde van Jutta Leerdam belt zijn ex-verloofde op

Jake Paul, de Amerikaanse verloofde van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam, heeft een opmerkelijke video online gezet. Daarin belt hij zijn vorige verloofde op: Tana Mongeau.

In maart 2025 vroeg Paul in een romantische setting op het eiland Saint Lucia zijn vriendin Jutta Leerdam ten huwelijk. De vlogger, ondernemer en influencer pakte het groots aan. Uiteraard was er ook een filmcrew aanwezig, zodat alles verspreid kon worden op sociale media en in de docusoap Paul American, over de familie Paul.

Jake Paul en Tana Mongeau

Voor zijn verloving met landgenote Mongeau moeten we terug in de tijd. Op 24 juni 2019, toen Mongeau jarig was, vroeg Paul zijn collega-influencer om haar hand. Ze stemde toe. Niemand kon uitvogelen of de relatie echt was, of puur bedoeld voor de show.

Het huwelijksfeest was extravagant, vond plaats in Las Vegas en kostte naar verluidt 500.000 dollar. Er was een probleem: het was wel een feest, maar geen huwelijk. Het nepkoppeltje had namelijk geen huwelijksakte laten opstellen en de zogenaamde trouwambtenaar had geen vergunning om die rol te vervullen. Later gaf Mongeau toe dat alles spel was, voor de likes en clicks en views.

Goedenacht

In de video op Tiktok, die Paul zaterdag plaatste, belt hij enkele beroemde vrienden en collega's op, waaronder rapper Lil Yachty. Zodra Mongeau aan de beurt is, zegt Paul: "Hey Tana. Nee, ik wilde je alleen even bellen om je een goedenacht te wensen."

Mongeau is hun gezamenlijke verleden als online grappenmakers en pestkoppen nog niet vergeten. "Ben je bezig met een of andere belachelijke prank?", vraagt ze aan Paul. "Nee, waar heb je het over?", is zijn antwoord. Waarop Mongeau zegt: "Ik denk na over de manier waarop ik wil reageren. Ik heb het idee dat de camera's nu ook aanstaan."

Everyday Bro

De jongere broer van worstelaar Logan Paul barst daarop in lachen uit, nu hij is betrapt. "Goedenacht, bro". zo sluit hij af. Mongeau corrigeert hem nog: "Het is 'Everynight Bro'", een verwijzing naar een muzieknummer van Paul met de titel 'Everyday Bro'.