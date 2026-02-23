Volgens Erben Wennemars is Jens 't Wout dé held van deze Olympische Winterspelen. De oud-schaatser vertelt wel eerlijk dat hij in eerste instantie zijn bedenkingen had bij de rol van de shorttracker.

Wennemars was tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan te vinden voor zijn werk als analist bij de NOS, maar ook als supporter van zijn zoon Joep Wennemars. Laatstgenoemde ging helaas zonder medaille naar huis, maar aan de support van zijn vader lag het niet. Erben leefde hevig mee op de tribune en dat zorgde voor discussie in Nederland. "Sport moet emotie zijn. Als verliezen geen pijn doet, is winst niks waard", zei Wennemars eerder over zijn emoties.

'Held van de Winterspelen'

In zijn column in het Algemeen Dagblad blikt Wennemars terug op de Olympische Winterspelen. Voor hem is er maar één held van de afgelopen weken: Jens van 't Wout. De shorttracker pakte drie keer goud, maar volgens Wennemars 'veranderde alles wat hij deed in goud'. Door die drie gouden medailles en zijn bronzen plak evenaarde Van 't Wout ook de status van Irene Schouten die tot nu toe de meest succesvolle Nederlandse olympiër was op één Olympische Winterspelen.

Wennemars is ook eerlijk en vertelt dat hij in eerste instantie niet zo overtuigd was van Van 't Wout. Ook bij diens rol als had de oud-topschaatser 'zijn bedenkingen'. Uiteindelijk heeft Van 't Wout wel alle verwachtingen van Wennemars overtroffen. "Die twijfel is volledig weggevaagd. Mijn excuses", vertelt Wennemars die zich in eerste instantie afvroeg of Van 't Wout 'de status van vlaggendrager al had'.

Melle van 't Wout

Wat Wennemars ook mooi vond aan Van 't Wout, is dat hij nooit alleen over zichzelf sprak. De shorttracker betrok zijn broer Melle altijd bij zijn feestje. Wennemars zag zelfs dat 'het broederverhaal een sprookjesachtig slot kreeg' toen de broers Van 't Wout samen op het podium kwamen bij de 500 meter shorttrack.