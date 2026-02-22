De Verenigde Staten zijn de olympisch ijshockeykampioen van de Winterspelen in Milaan. Na een spetterende wedstrijd werd buurland Canada verslagen. Dus bleven de Nederlandse shorttrackers Jens en Melle van 't Wout, die opgroeiden in Canada, teleurgesteld achter.

De broertjes waren dankzij de NOS getuige van de zinderende finale. Dat deelde Melle op zijn Instagram. De shorttrackers kregen waar voor hun geld, want de burenruzie tussen Canada en de Verenigde Staten ging naar overtime. Daar had met name de Amerikaanse keeper Connor Hellebuyck een belangrijk aandeel in. Hij kreeg de ene na de andere Canadese poging naar zijn doel gevuurd, maar wist er veel uit te ranselen.

Het was Matthew Boldy die de Amerikanen al vroeg in het eerste periode op voorsprong zette. Na een waanzinnige actie bracht hij de Amerikaanse fans in extase. Diep in het tweede deel zette Cale Makar de 1-1 op het scorebord. In de laatste 20 minuten werd niet gescoord, waardoor er verlenging kwam. Daarin werd de Amerikaan Jack Hughes van NHL-club New Jersey Devils de held van de Verenigde Staten. Hij dompelde de broertjes in rouw.

Eerste winst sinds 1980

Hughes maakte de VS voor het eerst sinds 1980 olympisch kampioen. Het was deze Spelen voor het eerst sinds 2014 dat spelers uit de Noord-Amerikaanse topcompetitie NHL meededen aan het olympische toernooi. Op de tussenliggende edities wonnen de Russen onder neutrale vlag en Finland, maar nu was het weer aan de ijshockeygrootmachten VS en Canada. Het brons in Milaan ging naar Finland, dat zaterdag met 6-1 te sterk was voor Slowakije.

Beelden: Eurosport/HBO Max

Jeugddroom kwam eerder al uit

Ondanks de teleurstelling voor hun 'thuisland' hebben Jens en Melle iets om met trots om op terug te kijken; ze stonden twee keer samen op het podium deze Spelen. Eerst op de 500 meter, waar Melle op zijn 26e verjaardag zilver won en Jens het brons pakte, en later op de aflossing. "Het is zo speciaal dat we hier met z'n tweeën staan. Van kleins af aan wilden we samen naar de Spelen. 'Stel je voor dat we samen podium halen', zeiden we dan", glunderden de broers na afloop van de 500 meter.

"De grootste droom was altijd samen een medaille pakken. Het maakte niet uit waar. Dat begon met een NK, al is het op de wereldbekers nog niet gelukt. Maar dat het op het grootste toernooi wel is gelukt, daar konden we alleen maar van dromen. Ongelofelijk."