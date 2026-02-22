Jens van ’t Wout trad tijdens de Olympische Winterspelen met drie gouden medailles in de voetsporen van baanwielrenner Harrie Lavreysen, die op de Zomerspelen van 2024 ook drie keer goud won. De baanwielrenner weet naar eigen zeggen als geen ander hoe moeilijk het is om drie keer goud op één Spelen te winnen en besloot de shorttracker via een video te feliciteren.

Met drie keer goud en eenmaal brons was shorttracker Jens van 't Wout de succesvolste atleet van TeamNL tijdens de Olympische Winterspelen. Dat bleef niet onopgemerkt bij drievoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen. De baanwielrenner kroonde zich tijdens de Zomerspelen van 2024 tot grote sensatie met drie keer goud.

Van een onderlinge concurrentiestrijd tussen de twee is absoluut geen sprake. De twee ontwikkelden onlangs een vriendschap en Lavreysen liet dan ook al gauw van zich horen nadat Van 't Wout de baanwielrenner voorbij had gestreefd met driemaal goud én eenmaal brons.

'Écht bizar'

"Hé Jens, wat een ongelooflijke baas ben jij", liet Lavreysen weten in een videobericht op Instagram. "Gefeliciteerd. Drie keer goud winnen op één Spelen is echt bizar. Ik weet hoe moeilijk het is. Dan pak jij er ook nog even een bronzen medaille bij." Ook had de baanwielrenner nog een advies voor de kersverse olympisch kampioen: "Probeer er van te genieten, van alles wat er op je af gaat komen. Gefeliciteerd."

Tips

Eerder sprak Van 't Wout zijn dankbaarheid uit voor de tips die hij had ontvangen van Lavreysen voordat hij naar de Winterspelen in Milaan vertrok en drie keer goud won. De twee ontmoetten elkaar bij het EK shorttrack in Tilburg vorige maand. "Toen Harrie er in Tilburg bij was, heb ik wel echt geluisterd naar zijn tips", liet Van 't Wout weten in gesprek met De Telegraaf.

Zo vertelde Lavreysen aan Van 't Wout om vaker een lange broek en jas te dragen om de spieren optimaal op temperatuur te houden. Verder kiest de shorttracker voor meer rust en drinkt hij meer water tussendoor. "Daardoor kon ik bij de dopingcontrole meteen plassen, normaal gesproken duurt dat een uur of twee", lacht hij. In de ogen van Lavreysen zijn het 'supersimpele tips'. "Maar het is fijn dat hij zegt er iets aan te hebben."