Topschaatser Jordan Stolz heeft in olympisch Milaan drie plakken veroverd: goud op de 500 en 1000 meter plus zilver op de 1500 meter. De 21-jarige Amerikaan heeft geoogst wat hij met zijn intense trainingsarbeid heeft gezaaid. 'Ik ben een ander soort Quad God.'

Stolz leerde schaatsen op een baantje vlakbij zijn ouderlijk huis in de staat Wisconsin. Zijn vader had een ovaaltje gegraven en liet het water erin lopen. Ook ging Stolz, zoals wel meer schaatsers, de nodige kilometers maken op de racefiets.

Quad God

Na zijn geslaagde olympische missie was Stolz te gast bij nieuwszender CNN. Daar begon de presentator Coy Wire over de zogeheten Quad God, oftewel de eveneens 21-jarige kunstschaatsaer Ilia Malinin. De wereldkampioen staat bekend om zijn viervoudige (quadruple in het Engels) rotaties. Vandaar zijn bijnaam: Quad God.

'Wat krijgen we nou!'

Daarna zegt Wire: "Wacht eens even. Laat me jouw dijbenen zien!" Waarop Stolz zegt: "Oh, die wil je weleens zien?" Waarop Wire zegt: "Ja. Sta op, sta op, laat me kijken." Stolz staat op en rolt zijn broek wat omhoog.

Wire kan niet geloven wat hij ziet. Stolz heeft enorm brede dijbenen, zoals je ze ook ziet bij bijvoorbeeld baanwielrenners. "Krijg nou wat!", brengt de verbaasde presentator uit. "Deze gast heeft monsters die uit zijn quads groeien! Daarom heet het quadriceps, want er zitten vier spieren in. Je kan ze allemaal zien." Stolz zegt droogjes: "Ja, ik ben een ander soort Quad God."

WK allround en sprint in Thialf

Stolz zien we in maart terug in Thialf. Dan gaat hij bij de WK allround en sprint de naam van het evenement wel heel letterlijk nemen. Het schaatsfenomeen staat namelijk op de startlijst voor beide toernooien. Wereldkampioen allround is hij al, terwijl hij bij de WK sprint in 2022 4e werd. In 2024 deed hij niet mee.

Stolz kweekte veel goodwill richting Nederlandse schaatsfans in een boodschap voor zijn fans alhier. Hij zei: "Ik hou van iedereen die hier naartoe is gekomen om mij te steunen. Zeker de Nederlanders, ik hou van ze. Zij houden heel erg van het schaatsen en ze juichen ook voor mij. Zij houden schaatsen daardoor populair, dus ik ben blij dat ze mij leuk vinden."