Jutta Leerdam heeft haar gedroomde olympisch goud op de 1000 meter te pakken. De Nederlandse maakte in Milaan haar favorietenrol waar en bleef met een ijzersterke race de concurrentie voor. Femke Kok eindigde als tweede en pakte het zilver. De Japanse Miho Takagi maakte het podium compleet met de derde tijd.

Het was een behoorlijke uitdaging voor Leerdam om goud te pakken in Milaan, Femke Kok legde in haar rit met een olympisch record de lat erg hoog. Maar toch was het Leerdam die in de slotrit oppermachtig naar het goud reed. Na een veelbewogen week voor Leerdam waarin ze meerdere keren het nieuws domineerde, heeft ze nu eindelijk haar olympische droom waargemaakt.

Ook voor Kok is de eerste medaille van deze Winterspelen binnen. De Nederlandse maakte eveneens haar favorietenrol waar in rit 13 en reed naar de snelste tijd, waarbij ze zelfs onder het olympisch record dook. Ze leek zelfs op weg naar goud, maar daar stak haar landgenote Leerdam uiteindelijk toch een stokje voor. Later deze Spelen komt Kok nog in actie op de 500 en 1500 meter, waarbij ze vooral op de 500 meter geldt als de absolute favoriet.

Suzanne Schulting was de derde Nederlandse deelneemster op de 1000 meter. Zij beet in de eerste rit zelfs het spits af, maar haar tijd (1.15,46) bleek niet voldoende om mee te doen om de medailles. “Het is gewoon niet hard genoeg, ik had een klein missertje in de bocht voor de 600 meter lijn”, gaf Schulting na afloop al toe, terwijl ze op dat moment nog wel bovenaan het klassement stond. Voor Schulting was het haar eerste olympische optreden op de langebaan. Later deze Spelen komt ze ook nog in actie op de 1500 meter shorttrack, een afstand waarop ze opnieuw kansen heeft op eremetaal.

Jake Paul was ook aanwezig in de olympische schaatshal in Milaan. De verloofde van topschaatsster Leerdam volop mee met zijn verloofde. Na de gouden race barstte de Amerikaanse influencer dan ook in tranen uit. Samen met de ouders van Leerdam en zijn eigen moeder vierde Jake Paul volop feest op de tribunes.

Eerste medailles voor TeamNL

De medailles van Leerdam en Kok betekenden het eerste eremetaal voor TeamNL op deze Winterspelen in Milaan. De teller staat nu op één keer goud en eenmaal zilver.