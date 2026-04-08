Nu de Olympische Winterspelen inmiddels ver achter ons liggen, kan ook chef de mission Carl Verheijen zich gaan richten op zijn toekomst. De ex-topschaatser is op zoek naar een nieuwe uitdaging en doet een oproep in het openbaar. Hij was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de organisatie rondom TeamNL op de Winterspelen in Milaan.

Op zijn LinkedIn meldt de vijftigjarige Verheijen dat hij op zoek is naar iets nieuws om zich mee bezig te houden. "Klaar voor een nieuwe uitdaging in de topsport, gezondheid of in de zorg. Na een reis van meer dan 2 jaar zit mijn werk er op. Veel kunnen realiseren. Nu ook de succesvolle Winterspelen van Milaan/Cortina klaar zijn, sta ik open voor een verantwoordelijke en uitdagende baan. Zin om ideeën tot realisatie te brengen? Laten we eens praten", schrijft Verheijen.

Zeer succesvolle Winterspelen

De oud-schaatser was niet alleen in Milaan de 'baas' van de olympiërs die namens TeamNL meededen, hij bekleedde die functie ook al tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking. Onder zijn leiding boekte Nederland in Italië het beste resultaat ooit. Met een recordaantal van tien gouden medailles, vooral binnengehaald in de laatste dagen, schreef Nederland een record. Ook de historische derde plek op de medaillespiegel was een ongekend succes in februari 2026.

Zeer succesvol schaatser

Verheijen was tussen 1995 en 2010 zelf actief als schaatser en was gespecialiseerd op de langste afstanden (vijf en tien kilometer). Op de WK afstanden pakte hij liefst vijf keer goud, evenzoveel zilver en ook nog drie keer brons. Belangrijker misschien nog waren zijn twee bronzen medailles op de Olympische Spelen van 2006 in Turijn. Toen werd hij individueel derde op de tien kilometer en pakte hij met de ploegenachtervolging ook derde.

Vorige banen

Naast oud-topsporter was Verheijen de afgelopen jaren werkzaam als arts en als leidinggevende in de zorg, innovatie en maatschappelijke organisaties. Getuige zijn oproep in zijn zoektocht naar een nieuwe baan, wil hij in die wereld het liefst actief blijven. Verheijen is getrouwd met ex-schaatsster Andrea Nuyt en samen hebben ze drie dochters. Nuyt werd in 2002 nog tweede op de WK sprint en jarenlang was ze in het bezit van het Nederlandse record op de 500 meter.