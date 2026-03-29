Mark Tuitert beleefde in 2010 zijn hoogtepunt als schaatser door in Vancouver olympisch kampioen te worden op de 1500 meter. Het was echter niet alleen maar hosanna in zijn carrière, want de voormalig topschaatser ging ook weleens over zijn grenzen heen.

Tuitert krijgt in de podcast Sportnieuws.nl Gameplan samen met ondernemer Bas Tomassen de stelling ‘ik ben ooit fysiek en/of mentaal over mijn eigen grenzen gegaan’ voorgelegd. Daar kan hij alleen maar bevestigend op antwoorden: “Je weet pas waar de grens ligt als je daar overheen bent gegaan. Ik heb de Olympische Spelen gemist omdat ik een seizoen overtraind was.”

Ook op andere vlakken heeft hij weleens te veel van zichzelf gevraagd. “Ik heb ook wel leergeld betaald van investeringen, met mijn eigen geld. Dat is dezelfde soort pijn. Ik heb heel veel dingen meegemaakt die mislukten en daar ben ik misschien voor mezelf ook weleens over grenzen gegaan.“

Leerzame momenten

“Fysiek met overtraining, maar ook mentaal door maar weer te geven of gewoon niet hard genoeg te zijn om ‘nee’ of ‘stop’ te zeggen, maar het toch nog een keer te proberen.” Dat zijn echter wel de meest leerzame momenten volgens Tuitert: “Er is geen les zonder pijn, zonder verdriet ergens achter.“

Tomassen is als CEO van het bedrijf Colbe in een totaal andere tak actief, maar ook hij herkent wat Tuitert bedoelt. Zelf kreeg hij rond zijn veertigste last van hartritmestoornissen, iets waar hij achterkwam toen hij aan het spelen was met zijn zoontje van drie jaar oud.

“Dat moment zette me wel aan het denken,” vertelt Tomassen. “Je denkt dat je gewoon bezig bent met werk en verantwoordelijkheid, maar je lichaam kan ineens een heel duidelijk signaal geven.”

Gezondheid en werkdruk

Toch is het volgens hem dan niet zaak om meteen maar alles stop te zetten en dat neemt hij ook mee in zijn werk waarin hij veel praat met bedrijven en werknemers over gezondheid en de werkdruk. “Rust wordt vaak uitgelegd als niets doen. Maar wij zeggen juist: haal de belasting wat terug, maar blijf wel in beweging.”

Dat is iets waar Tuitert het mee eens is, want zo werkt het ook in de sportwereld. “In topsport werkt het niet zo dat je twee weken op vakantie gaat en dan weer verder kunt. Je past je training aan. Mentaal, emotioneel en fysiek.”

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.