In de videopodcast Sportnieuws.nl Gameplan komen twee werelden samen die op het eerste gezicht ver uit elkaar liggen: topsport en het bedrijfsleven. Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert en Bas Tomassen, CEO van HR‑dienstverlener Colbe, zijn te gast in de eerste aflevering en gaan daarin met elkaar in gesprek over hun kijk op de weg naar succes.

Voor Tuitert begon het plan in zijn carrière altijd ver vóór de wedstrijd zelf, want in de schaatssport is alles tenslotte gericht op de Olympische Spelen: "Mijn plan duurt vier jaar. Je hebt een trainingsplan waarin precies staat wanneer je hard traint, wanneer je rustiger traint en wanneer je aan duur of juist aan snelheid werkt. Die onderdelen laat je elkaar versterken zodat je steeds beter wordt."

In het geval van Tuitert moest dat plan zijn vruchten afwerpen in die ene race en dat gebeurde in 2010 op de Winterspelen. Hij won toen in Vancouver goud op de 1500 meter. Ondanks zijn jarenlange planning kon hij pas vlak voor zijn gouden rit daadwerkelijk een strategie voor die race bedenken. “Een loting krijg je een dag voor de wedstrijd en pas dan maak je het definitieve wedstrijdplan”, vertelt Tuitert.

“Je probeert de race te visualiseren, de accenten te leggen en echt te voelen van: oké, ik ga het zo aanpakken. En daarna probeer je het ook weer los te laten, want anders blijf je heel erg in je hoofd zitten malen”, legt de olympisch kampioen uit.

Tomassen herkent het verhaal van Tuitert, want hij ziet dezelfde structuur terug in zijn werk en de manier waarop hij plannen maakt. “Daar vertrek je ook vanuit een strategie op langere termijn”, zegt hij. “En die breek je vervolgens op in stukken voor de jaren daarna."

Met zijn bedrijf Colbe, dat eerder Zorg van de Zaak Netwerk heette, ondersteunt Tomassen werkgevers door advies te geven over hoe ze de ideale omstandigheden voor hun werknemers kunnen creëren. Daarbij houdt hij de leidinggevenden ook vaak een spiegel voor en dat komt voort uit een ingrijpend moment in zijn eigen leven.

'Dat was best wel een eyeopener'

Rond zijn veertigste kreeg Tomassen namelijk last van hartritmestoornissen. “Mijn compagnon zei toen: je kunt blijkbaar hard werken, maar kun je ook voor jezelf zorgen?” vertelt hij. “Dat was eigenlijk voor mij wel een eyeopener van: je bent best wel een beroerd voorbeeld voor de mensen en voor het bedrijf wat je pretendeert te zijn.”

Sindsdien besloot Tomassen het roer om te gooien en een stuk beter voor zichzelf te zorgen. “Voor mij is hardlopen een ankerpunt”, legt hij uit. “Ik loop drie keer per week: woensdag, vrijdag en zondag. Dat staat gewoon in mijn planning.”

Dat is niet het enige waarmee hij in zijn schema rekening houdt: “Ik zoek ook een ritme in mijn week, dus ik zorg dat ik aan het begin van de dag wat ruimte heb zodat ik altijd beschikbaar ben om met mensen te spreken als dat nodig is. Op woensdag heb ik geen vaste afspraken, zodat ik binnen een week een afspraak kan inplannen. Dat maakt dat ik altijd tijd heb voor mensen, maar ook dat er momenten op de dag en in de week zijn om even bij mezelf te blijven.”

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen - en vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.

Naast Mark Tuitert en Bas Tomassen bespreken in de komende afleveringen ook Tom Dumoulin (voormalig topwielrenner) en Dorkas Koenen (CMO Rabobank), Björn Kuipers (ex-topscheidsrechter en ondernemer) en Marc van Erven (voormalig CEO Arag), Marc Lammers (voormalig hockeycoach) en Bas van der Veldt (CEO AFAS Software), Pieter van den Hoogenband (olympisch zwemkampioen) en Arno de Jong (CCO Nederlandse Loterij) en Guus Hiddink (voormalig bondscoach) en Klaas Dijkhoff (ex-politicus en ondernemer) hun gameplan.