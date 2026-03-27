Mark Tuitert pakte in 2010 olympisch goud op de 1500 meter, maar de aanloop naar de Winterspelen was hectisch. Drie maanden voor het toernooi in Vancouver ging de sponsor van zijn schaatsteam failliet en was alles plotseling onzeker. Tuitert vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Gameplan dat die vervelende gebeurtenis juist iets moois opleverde.

Tuitert reed in dat olympische jaar voor de schaatsploeg die werd gesponsord door de DSB Bank, maar dat bedrijf ging kopje onder. Het faillissement van de bank zorgde voor grote financiële onzekerheid bij voetbalclub AZ, maar ook bij het schaatsteam was plotseling alles onzeker.

“Heb je vier jaar lang een programma, een mooi strategisch plan met allemaal piketpaaltjes en dan staat ineens de hele boel op stelten”, blikt de olympisch kampioen in gesprek met topondernemer Bas Tomassen terug op dat moment. “We waren met ons hele team werkloos. De hotelkamer betaalden we met onze eigen pinpas.”

Beluister hieronder de podcast Sportnieuws.nl Gameplan, met Mark Tuitert en Bas Tomassen.

Het leverde bijzondere taferelen op tijdens de eerstvolgende training, want niemand hoefde meer in de teamkleuren te verschijnen. “De ene stond met een blauwe broek, de ander met een oranje muts op het ijs. Iedereen had kleding van vroeger weer uit de kast gehaald”, vertelt Tuitert.

'We raken niet in paniek'

Binnen het team zaten naast Tuitert nog enkele andere grote namen, zoals Marianne Timmer, Stefan Groothuis en Simon Kuipers. Ondanks dat rijders hun eigen pad hadden kunnen kiezen, bleef de groep bij elkaar. “We keken elkaar aan en zeiden: we hebben dit plan, we hebben deze missie. We gaan naar Vancouver”, vertelt Tuitert. “We weten dat de kans groot is dat we niet allemaal succesvol gaan zijn, maar we blijven hieraan vasthouden. We raken niet in paniek.”

Volgens Tuitert zeiden de interviews die de schaatsers vlak na het faillissement gaven alles over hoe iedereen erin stond. “Wij krijgen meteen een microfoon onder onze neus en daarna worden er vier interviews uitgezonden. Als je dan die interviews gaat luisteren, dan voel je als het verschillende verhalen zijn en dat er iets zit of niet klopt.”

Dat was volgens de voormalig topschaatser niet het geval. “Het was heel duidelijk. We gaan dit doen en we blijven bij elkaar. We hebben mensen die een nieuwe sponsor gaan zoeken en daar gaan wij ons ook niet mee bemoeien dus die rollen waren ook duidelijk. Wij gaan gewoon hard schaatsen. Dat is onze rol en we helpen elkaar.”

Inspirerend

Ondanks het verliezen van de sponsor genoot Tuitert ontzettend van wat er binnen de ploeg gebeurde: “Dat was echt fantastisch. We willen allemaal succesvol zijn en presteren, maar wat het leukste is, is volgens mij als je dat doet met zijn allen. Als de druk hoog wordt en je gaat als team ervoor staan. Dat is ontzettend leuk en inspirerend. Dat is volgens mij de missie en de inspiratie die mensen zoeken.”

Uiteindelijk lukte het de ploeg om binnen enkele weken een nieuwe sponsor te vinden en voor Tuitert eindigde dat hectische seizoen op een geweldige manier. Hij kroonde zich in Vancouver tot olympisch kampioen op de 1500 meter en boekte daarmee de mooiste zege uit zijn loopbaan.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.