Alle Nederlandse schaatsers zijn momenteel in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Even lekker Kerstmis vieren zit er dus niet in. Voor Robin Groot, die deze zomer op 24-jarige leeftijd stopte met schaatsen, is het een ander verhaal.

Groot nam dit jaar de onverwachte beslissing om te stoppen met schaatsen. Zij hikte de afgelopen jaren tegen de top drie van Nederland aan op de langere afstanden, maar haalde er toch niet genoeg voldoening meer uit. Later gaf ze er op Instagram meer uitleg over: "Het vuurtje doofde stukje bij beetje, na jarenlang alles te hebben gegeven en meerdere tegenslagen te hebben verwerkt."

Zo nam het besluit een jaar voor de Olympische Spelen. Al haar oude collega's en vriendinnen van Team IKO-X2O zijn nu dan ook in voorbereiding op het OKT, waar de tickets voor de Winterspelen in Milaan worden verdeeld. Geen (uitgebreide) Kerstmis voor Joy Beune en Pien Hersman.

'Ik heb dat nooit echt kunnen vieren'

Maar wél voor Groot, en dat wil ze weten ook. Op sociale media schrijft ze: 'Ik heb nooit echt kerst kunnen vieren, dus dit jaar doen we het lekker vijf dagen.' En zondagavond was de eerste van die vijf avonden. Groot genoot van lekker eten én de aanwezigheid van haar hond, zo was in haar stories te zien.

De voormalig stayer is dan gestopt met schaatsen, het sporten lijkt bijna niet minder geworden. Groot doet regelmatig mee aan hyroxwedstrijden en heeft onlangs ook voor het eerst een skiles gehad. 'Deze winter ga ik voor het eerst op wintersport, dus er moet natuurlijk even geoefend worden.'

Carrière als schaatsster

Groot is dubbel en dwars de leuke momenten aan het inhalen die ze zo heeft gemist toen ze nog topschaatsster was. In haar carrière veroverde ze verschillende medailles bij de junioren op het WK. Bij de senioren is haar beste resultaat een vierde plek op het EK allround in 2023. In dat jaar werd ze ook vierde op het NK allround.