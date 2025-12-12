Irene Schouten heeft deze vrijdag triest privénieuws gedeeld. De voormalig topschaatsster nam deze week noodgedwongen afscheid van 'een van de liefste en zorgzaamste vrouwen die ik ken', zo schrijft ze op haar eigen Instagram-pagina.

Schouten deelt vrijdag een foto in haar Instagram Stories waar ze het verdrietige nieuws bekendmaakte over een vrouw die een belangrijke rol in het leven van Schouten speelde. "Afgelopen week hebben wij afscheid genomen van één van de liefste en zorgzaamste vrouwen die ik ken", schrijft de drievoudig olympisch kampioene.

Het Noordhollands Dagblad schrijft dat het gaat om Maria. Zij was sinds een aantal jaar de partner van Klaas, de vader van Irene Schouten. Ook verzorgde ze Jolanda, de moeder van de voormalig schaatsster. Zij werd negen jaar geleden getroffen door een hersenbloeding.

Ook getroffen door hersenbloeding

Dat noodlot trof ook Maria eind november, zo schrijft Schouten op Instagram. "De vrouw die mijn vader weer gelukkig maakte, mijn moeder verzorgde en een super bonusoma was voor Dirk, is (ook) getroffen door zo'n kut hersenbloeding." Ze overleed vorige week op 64-jarige leeftijd.

Volgens de krant namen er deze week meer dan duizend mensen afscheid. De ex-topschaatsster staat ook deze vrijdag stil bij het verlies en schrijft bij de foto die ze deelt: "Vier het leven."

Schouten stopte in het voorjaar van 2024 met schaatsen. Twee jaar eerder won ze drie keer goud op de Olympische Winterspelen. Ruim een jaar geleden beviel ze van een zoontje Dirk. Schouten dacht nog aan een terugkeer op het ijs, maar gezondheidsproblemen bij Dirk lieten dat niet toe. Inmiddels heeft de ex-schaatsster zich verdiept in reformer pilates en heeft ze samen met een zakelijke partner enkele studio's.

