Schaatsheldinnen Irene Schouten en Marianne Timmer zitten beiden niet stil na hun succesvolle topsportcarrière. Ze zijn druk bezig met ondernemen dat leidde donderdag tot een bijzonder moment.

Schouten was namelijk aanwezig bij de lancering van een nieuw project van Timmer. De 51-jarige olympisch kampioene heeft een eigen sieradenlijn opgezet en presenteerde die donderdagavond met trots aan de buitenwereld. Schouten was aanwezig om haar te supporten.

De 33-jarige sprak op het evenement met Sportnieuws.nl over het merk, dat is gebaseerd op de schaatscarrière van Timmer. Dat spreekt Schouten, die net als Timmer drie keer olympisch kampioen werd, natuurlijk wel aan. "Ik vind het een heel mooi gebaar", zegt ze. "Door de Olympische Spelen heeft ze hele mooie dingen mogen meemaken en dat blijft haar altijd bij."

Flamore '98

De lancering van het sieradenmerk Flamore '98 van Timmer en haar zakenpartner Cathelijne Trovato vond plaats in Amsterdam. De sieraden zijn geïnspireerd op een vlam en dat is natuurlijk niet zomaar, want de voormalig schaatsster won in haar carrière liefst drie olympische titels. Het getal in de merknaam wijst op het jaartal waarin ze haar eerste gouden plak won.

Zelf zou Schouten het moeilijk vinden om een onderneming aan een specifieke gebeurtenis in haar leven te koppelen. Ze heeft namelijk twee mooie herinneringen met veel impact. "In 2022 hebben de Spelen in Beijing natuurlijk mijn leven veranderd." Daar won ze goud op de 3000 meter, 5000 meter en mass start. "Maar ook 2024. Toen ben ik gestopt, maar is ook mijn zoontje geboren. Dat heeft mijn leven ook compleet veranderd." Schouten werd ongeveer een jaar geleden voor het eerst moeder van een zoon: Dirk. "Dus ik kan niet kiezen", besluit ze.

Superstoer

Timmer was nauw betrokken bij de schaatscarrière van Schouten en werkte zelfs een tijdje als haar coach. Daarna hebben ze altijd contact gehouden. "En ik vind het superstoer dat ze weer wat onderneemt. Uit ervaring weet ik: het is niet altijd makkelijk. Ik vind het gewoon heel gaaf en daarin mag je elkaar ook gewoon supporten."

Schouten is zelf druk met een ander sportproject. Ze heeft haar eigen keten van reformer pilates-studios opgezet: RFRMR. Daar zijn inmiddels al vier vestigingen van.

