Ex-topschaatsster Irene Schouten had zaterdag wat te vieren. Het is alweer een jaar geleden dat haar zoon Dirk werd geboren. Zijn eerste verjaardag kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.

De drievoudig olympisch kampioene deelt foto's van de speciale dag op Instagram. Dirk werd vrijdag al verwend met cadeau's op pakjesavond en zaterdag mocht hij opnieuw uitpakken. Maar dan vanwege zijn eerste verjaardag.

Daar hoort natuurlijk ook taart bij. Dirk zit bij Schouten op schoot met een feestmuts op en een grote slagroomtaart voor zich. "Fijne verjaardag", schrijft het schaatsicoon bij de Instagram Story.

Schouten maakte begin 2024 een einde aan haar schaatscarrière. De 33-jarige Schouten werd op de Olympische Winterspelen van 2022 nog drievoudig wereldkampioene. Nog geen jaar geleden won ze ook nog eens drie keer goud op de WK afstanden in Calgary.

Genetische mutatie

Al snel na haar schaatspensioen werd ze zwanger. Samen met haar partner Dirkjan Mak verwelkomde ze een jaar geleden dus haar eerste kind. De kersverse ouders zaten op een roze wolk, maar vielen daar ook al snel vanaf, zo vertelde ze zelf onlangs in een interview. Dirk bleek Dirk een zeldzame genetische mutatie en epilepsie te hebben. "Als je zoiets hoort stort je wereld in."

Inmiddels is hij van de medicatie af en maakt hij stapjes in zijn ontwikkeling. "Dirk gaat steeds meer vooruit. Hij kan nog vrij weinig, maar elke kleine positieve ontwikkeling maakt ons al gelukkig", aldus Schouten.

Ze deelde vorige week nog een mooie mijlpaal. "Stapje voor stapje. Een hele belangrijke. Hij kan z'n hoofdje optillen", deelde ze met haar volgers.

