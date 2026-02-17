Voor de schaatsers is er momenteel niets belangrijkers dan de Olympische Winterspelen, maar toch duurt het niet lang na voordat het volgende grote toernooi zich alweer aandient. Begin maart worden in Thialf de WK's sprint en allround gehouden. Het is de grote vraag of de toppers daar aan de start verschijnen, maar ex-topschaatsster Marianne Timmer hoopt in ieder geval Femke Kok en Jutta Leerdam in Heerenveen te zien.

"Kom op, heel Nederland kijkt uit naar deze twee toppers, natuurlijk moeten ze daar starten", is de duidelijke reactie van Timmer als ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de stelling krijgt voorgelegd dat de twee sprintkoninginnen van de Spelen ook mee moeten doen aan het WK sprint in Heerenveen.

"Dat wordt toch een spektakel in Thialf?", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Met het publiek dat onze toppers daar kan zien rijden. Dat is fantastisch in een vol stadion. Dat is gewoon gaaf en uniek. Als je dan toch in vorm bent en je rijdt gewoon goed, zijn dat juist de de leuke krenten in de pap om nog mee te nemen."

'Heel Nederland staat op zijn kop'

De KNSB maakt pas op 2 maart de selectie bekend voor het toernooi dat drie dagen later begint. Daarvoor is er nog een NK sprint. Normaal gesproken is dat het kwalificatiemoment, maar Leerdam en Kok hebben al voldaan aan de eisen en lijken dus zeker van deelname aan het wereldkampioenschap.

Leerdam gaf na afloop van de 500 meter in Milaan aan dat ze waarschijnlijk wel mee gaat doen, maar het nog niet zeker weet. Timmer zou het 'apart' vinden als zij of Kok geen gebruik zou maken van het verdiende startbewijs. "Heel Nederland staat op zijn kop. Het is als schaatser juist gaaf om nog een keer in een vol Thialf onze supporters te vermaken."

Leerdam klaar in Milaan, Kok niet

Waar Leerdam klaar is op de Spelen, moet Kok eerst nog een wedstrijd in Milaan rijden. De kersverse olympisch kampioene op de 500 meter rijdt vrijdag de 1500 meter.

Voor Kok is het WK sprint de kans om één van de weinige nog ontbrekende titels op haar palmares te pakken. Ze werd bij de vorige twee wereldkampioenschappen tweede. In 2022 was Leerdam haar te snel af en twee jaar geleden greep Miho Takagi de titel.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.