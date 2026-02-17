Nu Jutta Leerdam haar grote doel heeft bereikt, olympisch goud, groeit direct de volgende vraag: wat nu? Stopt ze op haar hoogtepunt of gaat ze door richting de volgende Winterspelen? In de Sportnieuws.nl-podcast geven voormalig tophockeysters en groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As hun kijk op de toekomst van de topschaatsster.

‘Jutta Leerdam gaat stoppen op haar hoogtepunt’, luidt de stelling die Van As voorlegt aan Hoog. Hoog twijfelt even, maar is duidelijk: “Oneens, omdat ik hoop dat ze doorgaat.”

In aanloop naar de Spelen sprak Leerdam vaker uit dat olympisch goud haar ultieme doel was. “Ze heeft zondag aangegeven dat ze wellicht nog het WK gaat schaatsen, maar dat ze daarna nog niet weet wat ze doet”, legt Hoog uit. Het WK sprint staat over twee weken op het programma in Thialf.

“Ze moet het lekker zelf gaan bedenken. Ik hoop als schaatsliefhebber natuurlijk dat ze nog vier jaar doorgaat en op de volgende Spelen weer medailles haalt voor Nederland”, vervolgt ze.

Andere plannen?

Toch is een andere route ook niet ondenkbaar. “Haar verloofde Jake Paul heeft natuurlijk al vaak genoeg aangegeven dat hij babydrift heeft”, zegt Hoog. “Hij heeft kloppende eierstokken”, voegt Van As lachend toe.

Hoog kan zich inbeelden dat Leerdam andere keuzes maakt: “Ik kan me ook goed voorstellen dat ze zegt: ik ga nu andere dingen doen. Trouwen, reizen, een kindje krijgen.” Van As denkt hardop: “En dan weer terugkomen. Is dat een mogelijkheid?”

Een Lollo'tje

Hoog reageert enthousiast: “Ze moet gewoon een Lollo’tje doen.” Daarmee doelt ze op de Italiaanse schaatsster Francesca Lollobrigida, die na de Spelen van 2022 moeder werd en vervolgens terugkeerde op het hoogste niveau. In Milaan pakte de 35-jarige verrassend twee gouden medailles op de 3000 en 5000 meter.

“Ik hoorde onze Sportnieuws.nl-collega Marianne Timmer zeggen dat terugkomen na een zwangerschap heel moeilijk is”, vertelt Hoog. “Maar het zou niet de eerste keer zijn dat het gebeurt. Wie weet. Het zit ook in haar mentaliteit.”

Van As vraagt zich af of het per afstand verschilt: “Lollo rijdt lange afstanden. De sprint is zo explosief. Pis je dan meteen in je broek?” Hoog grapt: “Eerst even je bekken trainen."

Passie voor de sport

Toch lijkt Leerdam zelf nog altijd enorm van haar sport te houden. “Ze doet het natuurlijk hartstikke slim”, zegt Hoog. “Ze heeft weer een miljoen volgers erbij. Ze kan goed schakelen tussen haar online leven en haar topsport. Dat heeft haar zowel op als buiten de baan veel gebracht. Ze heeft goud en zilver gehaald. Hoe vet. Jake Paul op de tribune, emotioneel en alles. Fantastisch.”

Van As wijst op iets anders wat Leerdam zelf aangaf: “Ik las dat ze zó van de schaatssport houdt. Het is haar passie. Ze houdt van de beweging en het gevoel op het ijs. Dan denk ik… dan ga je dus door.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Ook deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Winterspelen, met volop aandacht voor Nederlandse uitblinkers als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Femke Kok. Beluister de nieuwe aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: