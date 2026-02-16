Op het podium van de 500 meter schaatsen in Milaan stonden Femke Kok en Jutta Leerdam, net als eerder op de 1000 meter, naast elkaar . Het onderlinge respect tussen de twee maakt indruk in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Laten we het even hebben over zondagavond, de 500 meter”, begint Van As in de podcast die vrijwel volledige in teken staat van de Olympische Spelen. “Het beloofde vooraf al spektakel te worden tussen die twee. Wat dacht jij van tevoren?”

Hoog antwoordt: “Ik dacht wel echt Kok. Maar na die 1000 meter waarin Leerdam zo’n snelle opening had, dank ik wel echt dat het loeispannend ging worden. Ik gunde het Kok zo erg. Zij is al jaren de grote favoriet. Zij heeft alles gewonnen op die afstand.”

Nerveuze Kok

Hoog vervolgt vol bewondering: “Kok was gewoon de favoriet en dan moet je het maar waarmaken. Je zag dat koppie van haar. Ze zei ook dat ze niet had geslapen. Ze was zo nerveus, iedereen verwachtte dit van haar, zei ze. Dan heb je zoveel druk en dan flik je het in die tijd! Nou, niet normaal. Zo knap, zo cool!”

Ook Van As spreekt vol lof over Kok: “Ze moest ook zo lang wachten. Ze was als allerlaatste aan de beurt en er werd ook best wel een oké tijd gereden door Leerdam en ze moest maar wachten en wachten. Dan moet je het gewoon doen. Ik vind het knap hoor.”

Wederzijds respect

Het duo benadrukt dat ook de zilveren medaille van Leerdam indrukwekkend is. “Het zijn echt gouden dames”, vindt Hoog. “Ze gunnen het elkaar ook echt. Dat vind ik ook mooi om te zien. Na de race zie je ze samen even die handjes in de lucht doen. Samen echt blij zijn.”

Vooral een moment na afloop viel op. “Vervolgens duwde Leerdam Kok weg en zei: ‘Dit is jouw moment. Ga even je ronde maken’. Dat vond ik echt mooi. Echt professionele topsporters die elkaar dat echt gunnen.”

“Wel lekker dat Leerdam die 1000 in de pocket had”, voegt Van As toe. “Tuurlijk”, reageert Hoog. “Ze haalt hier zilver terwijl ze eigenlijk niet de favoriet was op de 500 meter. Echt een mooi gebaar, zo van: ‘Jij gaat nu. Het is jouw moment’.”

Nog een kans voor Kok

Voor Leerdam zitten de Olympische Spelen er met twee medailles op, maar Kok kan zich nog één keer laten zien op de 1500 meter. Die afstand staat gepland voor vrijdag 20 februari. Ook Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud komen daar in actie.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Ook deze aflevering staat in het teken van de Olympische Winterspelen. Waar er vorige week nog werd getreurd om het uitblijven van medailles, wordt er deze week vol bewondering gesproken over Nederlandse sporters als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo en natuurlijk Jutta Leerdam en Femke Kok. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.