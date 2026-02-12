De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Donderdag 12 februari staat voor Nederland in het teken van de 5000 meter langebaan en de eerste individuele finales in het shorttrack. Kunnen Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout hun teleurstelling op de relay rechtzetten?

'We' staan pas op drie medailles na het goud voor Jutta Leerdam op de 1000 meter en het zilver voor Femke Kok en Jenning de Boo op dezelfde afstand. Op de medaillespiegel valt TeamNL een beetje tegen, dus is het donderdag tijd voor nieuwe feestvreugde. Dat kan in twee verschillende disciplines. Merel Conijn en Bente Kerkhoff hopen op een stunt op de 5000 meter en later op de avond komt de internationale shorttracktop het ijs op voor de 500 meter (vrouwen) en 1000 meter (mannen).

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.