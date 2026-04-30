Jordan Stolz is sinds zijn uitstekende Olympische Spelen eindelijk ook in thuisland de Verenigde Staten een bekende sporter. Dat opent natuurlijk deuren die anders gesloten bleven, en daar maakt de topschaatser graag gebruik van. Onlangs maakte hij echter een uitstapje waar het er wel heel erg snel aan toe ging.

Waar heel schaatsminnend Nederland Jordan Stolz natuurlijk al lang kende, was dat zeker niet het geval in de Verenigde Staten. Maar zoals ze daar nou eenmaal zijn, is de status van de topschaatser na de vele medailles op de Olympische Spelen tot grote hoogtes gestegen. En zoals echte Amerikaanse topatleten betaamt, mag je dan ook opdraven bij bijzondere evenementen. Dat deed Stolz, die voor de verandering zijn schaatsen eens thuis kon laten.

Snelheidsduivel

Als schaatser die vooral gespecialiseerd is in het sprinten, moet je natuurlijk van snelheid houden. Stolz komt tijdens de 500 meter bijvoorbeeld tot snelheden van tussen de vijftig en zestig kilometer per uur. Maar nu was de Amerikaan ergens voor uitgenodigd waar het nog vele malen sneller ging.

De nog altijd pas 21-jarige Stolz was namelijk te gast bij de bekende Grand Prix of Long Beach. Die race wordt verreden in de IndyCar Series en is bovendien één van de oudste en meest gerenommeerde stratencircuits van heel de Verenigde Staten. Topsnelheden liggen er tot boven de 300 kilometer per uur. En de tweevoudig olympisch kampioen had het daar in ieder geval behoorlijk naar zijn zin.

'Ongelooflijke tijd'

Op zijn eigen sociale kanalen valt te zien dat Stolz onder meer op de foto ging met de uiteindelijke winnaar Alex Palou en de Nederlandse coureur Renger van der Zande. Ook lag er nog een unieke rol klaar voor de atleet uit Wisconsin. Hij had de eer om met de groene vlag te mogen zwaaien, om aan te geven dat er officieel geracet mocht worden.

"Snelheid wint", begint Stolz bij de collage op zijn Instagram. "Wat een ongelooflijke tijd was het bij de GP Longbeach. Bedankt voor de uitnodiging! Kan niet wachten op de volgende!" Het smaakt dus naar meer voor de Amerikaanse snelheidsduivel. Zijn uitnodiging had hij te danken aan zijn nauwe samenwerking met autobedrijven Honda en Acura, die ook vertegenwoordigd waren bij de race. Als Stolz ook maar een klein beetje van de snelheid van de raceauto's kan meenenen richting volgend schaatsseizoen, zal er ook dan geen maat staan op de Amerikaanse alleskunner.