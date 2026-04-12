De Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz gaat in de Verenigde Staten van huldiging naar huldiging. De tweevoudig olympisch kampioen kreeg onder meer een straat naar zich vernoemd en staat nog altijd volop in de belangstelling.

Als je olympisch goud wint, dan willen ook Amerikanen die weinig op hebben met langebaanschaatsen best naar je verhaal luisteren. En win je er zelfs twee (op de 500 meter en 1000 meter), dan openen alle mediakanalen de deuren voor je. Dat is wat Stolz momenteel overkomt in zijn thuisland.

Parade

Vrijdag vond er een parade plaats voor Stolz in Kewaskum, een dorp in de staat Wisconsin waar zijn familie vlakbij woont. De lokale site Washington County Insider schrijft: "Stolz zette een hoop handtekeningen op sportkaartjes, handen en zelfs op een voorhoofd. "Dat was een interessante", zei Stolz.

De site sprak ook een volwassen fan die een handtekening had weten te bemachtigen. "Nu ga ik naar een van de 500 tattooshops in de stad en dan maak ik het permanent", zei die persoon. De journalist maakte de kanttekening dat "deze persoon misschien wat naar bier rook".

Team USA

Tijdens de Olympische Winterspelen gaven enkele Amerikaanse atleten aan dat ze zich niet happy voelen om Amerika te vertegenwoordigen. Ze zijn het niet eens met het beleid van president Trump, die bijvoorbeeld in een oorlog is verwikkeld met Iran.

Stolz vindt het juist een eer om USA te vertegenwoordigen. "Ik heb niet zo gelet op die protesten", zei hij tegen Fox News. "Ik ben altijd blij om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen. Ik denk dat wij het beste land zijn."

Gemiste kansen

Stolz deed in Milaan ook mee op de 1500 meter en de mass start. Op de schaatsmijl werd hij tweede, nadat hij iets te traag van start was gegaan en zijn befaamde jets in de slotronde onvoldoende in stelling kon brengen. Op de mass start bereikte hij wel de finale, maar daarin speelde hij geen rol van betekenis. Jorrit Bergsma won de race.

Desondanks keek Stolz vol tevredenheid terug op dik twee weken Milaan. "Ik ben blij hoe de Spelen zijn verlopen. Twee keer goud en een keer zilver, dat beschouw ik als een succesvol resultaat", sprak hij toen hij zijn nieuwe Honda Pilot ophaalde. "Ik heb nieuwe atleten ontmoet, ben bij ijshockeywedstrijden geweest... Dat zijn ervaringen die ik niet meer zal vergeten."