Jordan Stolz is binnen de schaatswereld een grote meneer, maar in zijn thuisland kende tot de Winterspelen vrijwel niemand hem. Na zijn twee gouden plakken is er eindelijk de nodige waardering en dat levert bijzondere beelden op. Voormalig tophockeyster én groot schaatsliefhebber Ellen Hoog keek haar ogen uit.

"We gaan eventjes naar Amerika", begint Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met oud-ploeggenote Naomi van As. "Want daar vond afgelopen vrijdag in Kewaskum, een dorp in de staat Wisconsin, een grote parade plaats waar onze Jordan Stolz gehuldigd werd."

"Ik heb het even teruggekeken", gaat Hoog verder. "Het is een heel brede straat met alleen maar Amerikanen langs de kant die naar hem riepen. En hij liep daar een beetje, toch een beetje awkward ofzo. Hij liep daar, dat hele stuk, die hele straat af. Ik dacht ook echt volgens mij wil hij daar weg. Hij liep een beetje te zwaaien."

Femke Kok

Hoog zag op de beelden ook dat er nogal wat mensen werd geïnterviewd over Stolz en de huldiging. "Dat waren eigenlijk allemaal, nou ja, typische Amerikanen", zegt ze een beetje besmuikt. "Dat waren een beetje oudere mensen, veel te dik, met een Amerikaanse pet op. Ik denk dat ik wel 400 Amerikaanse vlaggen heb gezien. Sterker nog, er hingen twee van die kranen boven de weg en die hielden een grote Amerikaanse vlag vast."

"Nou, toen Femke Kok in Friesland werd gehuldigd, heb ik daar denk ik geen één Nederlandse vlag gezien", aldus Hoog over de festiviteiten rond de Nederlandse topsprintster. "Misschien een verdwaalde Friese vlag. Maar hier waren het echt alleen maar Amerikaanse vlaggen. Amerikaanser krijg je het niet. Genieten."

Opmerkelijke tattoo

“Ik vind het toch altijd wel heerlijk om te zien", lacht Hoog. "En hij dacht alleen maar oh..." Hij moest ook een handtekening zetten op het voorhoofd van een ventje. Er was een fan die een handtekening had gekregen, die vervolgens heel snel op zoek ging naar een tattooshop, want die ging zijn handtekening laten tatoeëren...”

Van As breekt grappend in: “Doe het niet mensen.” Hoog: “Nee, doe het niet. Nee, het was een heerlijk beeld om te zien. Ik heb ervan genoten. Zo lekker Amerikaans, Heerlijk!”

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering onder anderen aandacht voor de emotionele editie van Parijs-Roubaix, schoonmoeder Leontien van Moorsel en de BV van Jutta Leerdam.