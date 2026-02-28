Alle ogen zijn dit NK sprint op Tim Prins gericht. Zijn verhaal is bekend: de topschaatser liep op vreselijke wijze de Olympische Winterspelen mis. Na de eerste dag van het nationale sprinttoernooi is Prins niet tevreden. "Dit is niet de eerste keer."

Prins plaatste zich voor Milaan 2026, maar moest zijn plek afstaan aan Marcel Bosker voor de ploegenachtervolging. Laatstgenoemde kwam alleen maar in de kwartfinale uit, waardoor het verhaal nog pijnlijker werd voor Prins. De sprinter van Team Reggeborgh heeft dit weekeinde de kans om wat recht te zetten op de NK sprint, waar één ticket klaarligt voor de WK over een week in Thialf.

Tim Prins getergd

Na de eerste dag staat Prins op de vierde plek in het klassement. Op de 500 meter (achtste) stelde hij teleur, zijn 1000 meter ging niet zoals gehoopt. "Na de 500 meter was ik pissig. Het is niet de eerste keer dat ik slap aan een toernooi begin", liep Prins leeg bij de NOS. "Ik denk dat mijn benen nog ergens op Gran Canaria lagen. Daar ben ik net voor de Spelen geweest om even op te laden voor deze wedstrijd."

Volgens Prins is hij enorm getergd. "Alleen het liep gewoon niet", was zijn conclusie. De 500 meter is niet zijn favoriete onderdeel. "Bij de 1000 meter weet ik hoe ik hem moet rijden, daar woon ik in. Deze was voldoende", oordeelde hij. "Morgen nog een dag. Moet het wel goedmaken. Hoop op een goede 500 en een enorme uitschieter op de 1000 meter. Dat moet een ruime 1,07 zijn."

Andere Tim Prins

Prins beleeft weer enigszins plezier aan schaatsen, na zijn teleurstelling na het OKT. "Tot dit weekend was het een andere Tim dan voor 31 december 2025. Maar ik merk dat ik weer getergd ben en aanvallen ligt me ook wel goed. Dus we gaan er morgen vol voor."