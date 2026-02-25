Als er iemand gebrand is om op de NK sprint van zich te laten horen, dan is het Tim Prins wel. De topschaatser was eind december het slachtoffer van de aanwijsplek voor Marcel Bosker voor de Olympische Spelen en zag dus zijn eigen droom in duigen vallen. Hij heeft nog steeds last van het hele gebeuren, geeft hij ruiterlijk toe vlak voor de start van de NK sprint in Thialf.

Prins probeerde zichzelf te resetten op Gran Canaria met ploeggenoot Louis Hollaar, maar ontkwam niet aan de aandacht die om hem heen cirkelt na het OKT. “Het komt elke keer weer naar boven. Er worden veel vragen over gesteld, dus je wordt er steeds mee geconfronteerd", zegt hij tegen schaatsen.nl.

'Mentaal en fysiek weer terug'

Op het Canarische Eiland kwam Prins tot rust. “In de ochtend gingen we fietsen. Daarna deed ik mijn zwembroek aan en lag ik de hele dag bij de beachclub. Om half zes deden we nog een tweede training en ’s avonds gingen we uit eten. Een echt trainingskamp was het niet., maar je komt mentaal en fysiek weer fris terug.”

Volgepakt Thialf

Daarom wil hij nu het vervloekte OKT en zijn gemiste olympische droom achter zich laten en door met waar hij al het hele seizoen goed in is: keihard schaatsen. Op de NK sprint is hij door de afwezigheid van Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo een van de topfavorieten voor de nationale titel. Een volgepakt Thialf helpt hem over de streep.

'Voor mij al een motivatie op zich'

Spanning heeft hij nu nog niet. “Maar dat komt vast nog wel. Ik wil laten zien wat ik in me heb. Wat ik het hele jaar al in me heb. En wat ik ook op meerdere momenten heb getoond: een super goed niveau. Ik denk dat het erin zit." Voor hem zijn de NK dan ook pas geslaagd als hij bovenaan het klassement eindigt. "Dit zijn misschien wel de leukste weekenden als schaatser. Voor mij al een motivatie op zich."

EK-zilver

Na het OKT had Prins nauwelijks tijd om alles te verwerken. Hij won zilver (1000 meter) en brons (1500 meter) op de EK afstanden en was ook op de World Cup in Inzell actief terwijl iedereen zich daar aan het voorbereiden was op de Olympische Spelen waar Prins zelf niet naartoe mocht.