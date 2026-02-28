Na de eerste dag van de NK sprint zijn de verschillen miniem in de top. Er ligt op de nationale kampioenschappen nog één ticket te verdienen. Janno Botman gaat momenteel verrassend aan de leiding na twee afstanden. De uitslagen van dag 1 vind je hieronder.

Jenning de Boo en Joep Wennemars zijn aanwezig in Thialf. Beide topsprinters zijn rechtstreeks geplaatst voor de WK van volgende week, nadat ze een aanwijsplek van de KNSB kregen. Wennemars stond nog wel op de deelnemerslijst, maar haakte op vrijdag alsnog af. Eerder liet Kjeld Nuis al weten niet naar de NK sprint te gaan.

Aangezien De Boo en Wennemars al zeker zijn, is er nog één man - de winnaar van de NK sprint - die zich dit weekend kan kwalificeren voor de WK, dat ook in Thialf verreden wordt. Onder anderen Janno Botman, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Kai Verbij, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp strijden om het resterende ticket. Prins hoopt zich dit weekend te revancheren, nadat hij eerder op dramatische wijze de Olympische Winterspelen misliep.

Sterke 500 meter van Sebas Diniz

Na de 500 meter ging Diniz aan de leiding. De schaatser van Team IKO-X2O noteerde een tijd van 34,30. Hij was duidelijk niet vermoeid door de Spelen. "Eerlijk is eerlijk; ik hoefde maar één keer te starten", sprak hij na afloop. "Ik ben hartstikke blij dat dit er nog uitkomt." Diniz werd in zijn nek gehijgd door Stefan Westenbroek (34.55) en Janno Botman (34.69). "Ik wil gewoon twee goede 500 meters rijden en de 1000 zou mooi meegenomen zijn", aldus Diniz.

Janno Botman aan kop na dag 1

Die goede 1000 meter kwam er van Diniz. Hij staat tweede in de tussenstand, omdat Botman verraste op de dubbele sprint. Hij werd daar knap derde en opgeteld met de 500 meter heeft hij nu de leiding in handen. Tim Prins won de 1000 meter, voor Tijmen Snel. De geplaagde Prins staat vierde in het klassement, achter Merijn Scheperkamp. De top 6 staat binnen vier tienden van elkaar. Dat belooft wat voor dag 2.