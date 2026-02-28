Topschaatser Kai Verbij (31) is een tikje ontevreden na de eerste dag van de NK sprint in Thialf. De voormalig wereldkampioen sprint staat zesde in het klassement. "Ik had op iets meer gehoopt." Ook praat hij over zijn bijdrage aan de gouden olympische plak van Jutta Leerdam en de toekomst van het team.

Verbij sloeg het seizoen 2024-2025 over en liet zich in dit olympisch seizoen weer zien. Hij sloot zich aan bij Team Kafra, met kopvrouw Jutta Leerdam.

'Niet fit'

In gesprek met Sportnieuws.nl zegt hij vanuit Thialf: "Ik was deze week, niet echt ziek of zo, maar ik voel me niet fit. Last van mijn keel en zo. Vorige week was ik in de training echt beter. Ik baal ervan dat ik niet dat niveau heb laten zien. Zondag moet ik twee goede afstanden rijden. Ik moet mijn zelfvertrouwen opbouwen, dat ik nog wel een beetje kan schaatsen. Maar ik ben nog niet waar ik wil zijn."

Jutta Leerdam

Toch is dit seizoen min of meer geslaagd. Hij legt uit met welk doel hij de schaatsen weer onderbond. "Dit jaar stond in het teken van Jutta Leerdam zo goed mogelijk helpen", aldus Verbij.

"Om haar naar olympisch goud te brengen. Dat is gelukkig gelukt. Ik merk dat ik fysiek enorm sterk ben, maar schaatsspecifiek merk ik nog wat problemen. Ik heb wel progressie gezien de afgelopen weken. Dat zou ik willen doorzetten."

Team Kafra

Over de toekomst kan hij niet zoveel zeggen. "Eerst moet ik een team zien te vinden. Heel veel teams zitten vol. Team Kafra gaat waarschijnlijk niet door. Dat is een beetje onzeker", aldus Verbij, die mogelijk zijn mond voorbij praat over Leerdams toekomst. "Ik kan vast ergens aansluiten, maar het is de vraag of ik goed genoeg zal zijn. Ik zit een stukje af van gasten als Jenning de Boo."

Het goud van Leerdam op de olympische 1000 meter in Milaan was een grote opluchting voor Verbij. Zeker gezien Femke Kok vlak voor Leerdams rit een ontzettend sterke tijd neerzette. "Ja, het stond oprecht in het teken om haar goed te krijgen. Daar heb ik wat voor moeten inleveren. Of we nog contact hebben? Ik heb wel een bakje bij haar gedaan. Ook zij is heel opgelucht natuurlijk. Ze is dankbaar."

95 procent

"Zij heeft het uiteindelijk naar binnen gekopt, maar ik heb er wel een steentje aan bijgedragen", zo zegt hij over zijn rol bij Team Kafra. "Als ik er niet was, vraag ik me af of het gelukt was. Ik wil niet te veel credits krijgen, echt niet. Het is heel knap wat ze heeft gedaan. Zonder mij geen goud voor Leerdam? Misschien wel, ik weet het niet. Ik heb wel echt 95 procent van de tijd op kop voor haar gereden. Misschien dat als ik er niet was, ze nog harder had gereden, je weet het niet."