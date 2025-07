Jillert Anema hoopt het komende jaar opnieuw een aantal van zijn pupillen naar de Olympische Winterspelen te leiden. De schaatscoach maakte al heel wat hoogte- en dieptepunten mee tijdens eerdere edities en doet in de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud tegen oud-topschaatsster Marianne Timmer een heel opvallend verhaal uit de doeken.

Anema is al tientallen jaren actief in de schaatswereld, maar zal voor veel sportliefhebbers vooral de man zijn die Jorrit Bergsma en later Irene Schouten naar olympisch goud leidde. Als de 70-jarige coach van Team Albert Heijn Zaanlander naar de hoogtepunten uit zijn carrière wordt gevraagd, komt hij dan ook snel op die twee momenten uit.

Aan de gouden medaille van Bergsma hangt echter ook een ander verhaal. De schaatser troefde in 2014 in het Russische Sotsji niemand minder dan Sven Kramer af op de 10.000 meter. Hij is er daardoor mede verantwoordelijk voor dat Kramer, die vier jaar eerder zijn gouden medaille vergooide door een foute wissel, de langste individuele afstand nooit wist te winnen op de Spelen.

'Hij werd gepest'

Later die week moesten Kramer en Bergsma samen met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen een team vormen op de ploegenachtervolging, maar dat eindigde in een enorme rel. "Hij werd gepest", weet Anema zich nog te herinneren. "Hij zei toen: bekijk het maar, dan doe je het maar zonder me."

Bergsma bekleedde zijn functie wel tijdens de kwartfinale en de halve finale, maar meldde zich uiteindelijk op de dag van de finale af. De schaatser vertelde na zijn afmelding dat hij zich niet serieus genomen voelde. Bondscoach Arie Koops had eerder besloten dat Bergsma reserve zou zijn en stelde hem zelfs niet op in de eerste rondes. Dat terwijl een rijder wel in actie moet komen tijdens het toernooi om een medaille te krijgen.

Bergsma laat duizenden euro's liggen

Naar eremetaal kon hij dus fluiten en dus koos hij ervoor zich terug te trekken. Het kwam hem op een storm van kritiek te staan in Nederland, maar volgens Anema heeft het hem ook nog eens veel geld gekost. "Er stond 25.000 euro op voor alle deelnemers, dus ook een reserve. Maar hij zei gewoon dag tegen 25.000 euro. De nasleep die dat gehad heeft, is wel memorabel."

Over de reden waarom het niet boterde tussen Bergsma en de rest is Anema duidelijk: "Hij was de beste, ze konden hem niet hebben."

Dromen van Goud met Marianne Timmer

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De eerste aflevering met Anema is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.