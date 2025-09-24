Topschaatsster Suzanne Schulting is klaar voor het komende olympisch schaatsseizoen. Daarin zal ze zich volledig focussen op de langebaan. Haar oude liefde voor shorttrack verdwijnt naar de achtergrond. "Dat heb ik heel duidelijk aangegeven."

In 2022 was ze nog goed voor olympisch goud op de shorttrack-relay, maar in Milaan zal Schulting niet in die discipline in actie komen. "Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik me primair richt op langebaanseizoen en mijn prioriteit is plaatsing voor de Spelen", zegt de 27-jarige tegen Sportnieuws.nl. Ze heeft de keuze al in het voorjaar gemaakt.

Vorig seizoen had Schulting veel last van haar enkel, maar daar heeft haar keuze niets mee te maken. “Ik heb gekozen voor het langebaanschaatsen, want dat zit heel diep in mijn hart en daar heb ik ook ambities voor", zegt de schaatsster van Team Essent. Het gaat inmiddels ook goed met haar enkel.

Ook ploeggenoot Angel Daleman gaat zich nu richten op de langebaan na succes in het shorttrack. Toch volgt Schulting haar eigen plan en werkt ze aan het bereiken van haar doelen. “Het doel is wel echt om naar de Spelen te gaan.” Verder vooruit durft ze nog niet te kijken.

Back-upplan

Mocht ze zich niet kwalificeren voor de Winterspelen dan is shorttrack nog wel haar back-upplan. Wellicht zal de meervoudig olympisch kampioene zich dan alsnog te proberen zich te plaatsen voor het shorttrack.

Angel Daleman

Daleman vertelde dat ze afgelopen voorjaar een belletje kreeg waarin haar werd medegedeeld dat ze geen onderdeel meer uitmaakt van de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS). In het jaar ervoor was de toen nog 17-jarige Daleman onderdeel van de NTS van bondscoach Niels Kerstholt en trainde ze als stagiair mee bij de schaatsploeg van Jac Orie.

"Ik had het hartstikke leuk gevonden om nog steeds deel uit te maken van de NTS", zegt Daleman. "Maar ik wilde wel één hoofdcoach omdat dat meer rust brengt. Zij wilden dat niet. Ik werd gebeld dat ik er niet meer bij zat."

Daleman zei dat ze dit seizoen nog een paar keer met de NTS heeft meegetraind. Schulting trainde één keer mee. De 18-jarige volgt ook eerst plan A, het langebaanschaatsen. Het eerder uitgesproken voornemen om beide disciplines te combineren, staat voor deze Spelen volgens haar even op een zijspoor.

"Het is lastig voor mij om me te kwalificeren voor het shorttrack. Vorig jaar merkte ik dat ik op het einde van het seizoen dat ik een beetje op was. De keuze is nu dat ik dit doe. Ik vond dat wel lastig, maar ik heb nog een hoop jaren te gaan. Ik moet me eerst maar focussen hierop."