Schaatsicoon Rintje Ritsma (55) heeft een bewogen seizoen achter de rug, waarin hij als bondscoach van Nederland op medaillejacht ging bij de Olympische Winterspelen. Inmiddels biedt zijn agenda ruimte voor ontspannende dingen, zoals een feestelijke opening in zijn dorp Lemmer.

Ritsma was rondom de Winterspelen een van de meest besproken personen in de Nederlandse schaatswereld. Dat had voor een groot deel te maken met de keuzes die hij maakte voor de team pursuit op de Olympische Winterspelen in Milaan. Na het OKT in Thialf besloot hij in overleg met de KNSB Marcel Bosker te selecteren. Dat ging ten koste van Tim Prins, die zich via de matrix had geplaatst.

'De Beer van Lemmer' is sinds een tijdje weer helemaal gelukkig in de liefde. De zesvoudig olympisch medaillewinnaar kondigde eerder dit jaar aan samen te zijn met Baukje de Vries. In 2021 was de liefde over tussen Ritsma en zijn voormalig partner Youandi Mazeland, met wie hij sinds 2008 samen was. Zij kregen één kind, de 9-jarige Kiki.

Ready Again

Vrijdag was Ritsma present in Lemmer bij de fonkelnieuwe padelbaan van Ready Again. De tennisvereniging vond de tijd rijp om ook padel aan te bieden en het lukte om de beroemdste inwoner van het dorp ooit te strikken.

De ex-schaatser heeft echter (nog) geen band met padel. Het plaatselijke medium Lemsternijs.nl vertelt dat daar een oplossing voor is gevonden: "Omdat de topschaatser (nog) geen beoefenaar van de sport is, kreeg hij van de vereniging als dank een gezinslidmaatschap aangeboden." Goed nieuws dus voor Ritsma, De Vries en Kiki Ritsma als ze een balletje willen slaan.

Vakantie

Ritsma en zijn geliefde waren vlak voor de opening nog samen op vakantie. Ze waren elf dagen op Curacao, in plaats van de geplande negen. "Geen straf om wat langer te blijven! Genoten van prachtige strandjes, lekkere cocktails, een Kia Picanto die dacht dat ie een 4x4 was, altijd een toilet onderweg en heel veel lachen met Rintje", schetste De Vries.