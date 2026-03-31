In navolging van de Nederlandse topschaatsers heeft ook Rintje Ritsma zijn welverdiende vakantie gehad. De bondscoach toog met zijn nieuwe vriendin Baukje de Vries naar Curaçao voor een reis die langer duurde dan gepland.

Ritsma was een van de meest besproken Nederlanders de voorbije maanden. Dat had voor een groot deel te maken met de keuzes die hij maakte voor de ploegenachtervolging op de Olympische Winterspelen in Milaan. Na het OKT in Thialf besloot hij in overleg met de KNSB Marcel Bosker te selecteren voor de team pursuit. Dat ging ten koste van Tim Prins, die zich via de matrix had geplaatst.

In Milaan reed Bosker ook nog eens alleen de kwartfinales, wat de beslissing van Ritsma nog meer onder druk zette. De mannen wonnen bij de ploegenachtervolging uiteindelijk geen medaille, de vrouwen gingen naar huis met zilver. Op de massa start was er wel dubbel succes voor Ritsma, met goud voor Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud.

Nieuwe vriendin

Niet veel later onthulde de bondscoach een nieuwe vriendin te hebben. De Beer van Lemmer sprak tegenover Story over de ontmoeting met Baukje, die hij leerde kennen via een datingsite. "We hadden online al snel een leuke klik, en we kwamen bij elkaar uit de buurt. En een eerste afspraakje mondde uit in een liefdesrelatie", verklapte de bondscoach.

Sinds eind 2025 zijn de twee bij elkaar, zo bevestigt hun status op Facebook. Maar de twee hadden het al eerder gezellig met elkaar. Ritsma is vader van Kiki, die hij samen met zijn ex-vriendin Youandi Mazeland kreeg. Zij gingen in 2021 uit elkaar, al kunnen ze nog goed met elkaar overweg. "Ik ben er altijd voor Kiki. We zijn dol op elkaar. Ze is net als ik erg sportief", aldus Ritsma. Zijn dochter doet onder meer aan paardrijden, turnen en zwemmen.

Rintje Ritsma op vakantie met geliefde

Dat laatste deed Ritsma zelf de voorbije dagen ongetwijfeld ook. Met zijn nieuwe vriendin maakte hij de vliegreis naar Curaçao. Dat wordt duidelijk op foto's die zijn geliefde op Facebook plaatste. Ze waren er elf dagen, in plaats van de geplande negen. "Geen straf om wat langer te blijven! Genoten van prachtige strandjes, lekkere cocktails, een Kia Picanto die dacht dat ie een 4x4 was, altijd een toilet onderweg en heel veel lachen met Rintje", schetst ze.