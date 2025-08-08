Koen Verweij was jarenlang één van de talentvolste schaatsers ter wereld, maar hij zette in 2022 al op 31-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. Hij houdt zich momenteel bezig met hele andere dingen, maar oud-rijder Jan Ykema hoopt op een terugkeer van Verweij in de schaatswereld. Dat vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Op een gegeven moment groeit dat rebelse er uit"

Als er één man is in de schaatssport die weet hoe het is om te worstelen met talent, bewijsdrang en een onstuimig karakter, dan is het Jan Ykema. De Friese sprinter die in 1988 in het Candese Calgary zilver won op de 500 meter, herkent die strijd in Koen Verweij, die in 2014 wereldkampioen allround werd en op de Olympische Spelen goud (ploegenachtervolging) en zilver (1500 meter) pakte. Wat hem betreft is het tijd dat Verweij zich weer met het schaatsen bezig gaat houden.

"Koen moet weer terugkomen," zegt Ykema zonder aarzelen. Niet als schaatser, maar in een andere rol. "Hij zou het als coach zeker goed doen. Zulke jongens verleren het niet." Hij kent Verweij al lang, nog uit zijn eigen tijd als assistent-coach. "Toen hij begon te schaatsen was ik coach. Hij kwam ook bij trainer Johan de Wit vandaan. Van Johan had ik al gehoord dat Koen alles kon. Die kon skiën, die kon schaatsen, die kon skeeleren."

'Daar had hij zoveel verstand van'

Wat Ykema vooral raakte, was de benadering van de sport door Verweij. "Koen had, dat weten misschien weinig mensen, ongelooflijk veel verstand van techniek. En daar kon je met hem goed over discussiëren."

Ykema ziet in Verweij een zeldzame combinatie van talent en karakter. "Daar had ik wel iets mee. Dat ik denk van: ja, je hebt goud in je handen, en het komt er net niet uit, of het komt er maar soms uit. Dwars in alles, maar aan de andere kant een hele aimabele jongen."

Ykema

Zelf was hij vroeger ook allesbehalve eenvoudig. "Ik was wel een flapuit," zegt hij. "En ik ben wat dat betreft wel een beetje iemand die om aandacht schreeuwt. En dat lukt ook altijd wel." Die bewijsdrang, daar weet hij alles van. "Als ik het niks vind, dan doe ik het niet. Maar dit is mijn werk geworden. En dat doe ik veel liever dan makelaar zijn. De hele dag in pak lopen."

In die makelaarsperiode raakte Ykema verslaafd. Veertien jaar lang gebruikte hij cocaïne en later ook speed. Maar net als bij zijn schaatscarrière, zette hij ook voor zijn herstel alles op alles. "Als ik iets doe, dan doe ik het goed”, zegt hij met de nodige zelfspot. “Ik was er nooit uitgekomen als ik niet op televisie had gezegd dat ik er al tijden vanaf was. Maar ik was er toen nog maar net een paar maanden vanaf."

Zijn verhaal inspireert anderen, vertelt hij. "Ik word nog regelmatig gebeld door mensen die mijn boek gelezen hebben, die zelf verslaafd zijn. En dan heb ik daar dan ook wel even een kwartiertje de tijd voor. Die maken dan toch een hele stap. Die willen er dan ook uitkomen."

'Dan blijft er een parel over'

Hij begrijpt als geen ander hoe een sporter met karakter uit de bocht kan vliegen, maar ook hoeveel kracht daaronder kan schuilen, zeker als je wat meer levenservaring hebt. "Op een gegeven moment groeit dat rebelse eruit, dat weet ik van mezelf. En dan blijft er een pareltje over.”

Precies daarom ziet hij een rol voor Verweij als mentor. Als iemand die het vak begrijpt, én de mens erachter. "Koen had alles. Talent, inzicht én karakter. Zo iemand moet je terug de sport in krijgen."

Schaats Inside met Jan Ykema

Jan Ykema is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Het hele gesprek met de olympische medaillewinnar is vanaf vrijdagochtend terug te vinden in je favoriete podcastapp.