Nederland is hét schaatsland van de wereld en daardoor zijn er ook veel landgenoten gewild in het buitenland. Johan de Wit is een van hen. De schaatscoach was jarenlang met groot succes actief in Japan en werkt nu nog nauw samen met onder meer Miho Takagi. Dat succes heeft echter ook een prijs, zo vertelt hij aan Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

De Wit was maar liefst zeven jaar lang de bondscoach van Japan, waarin hij grootse successen boekte en het niveau enorm opkrikte. Zijn pupil Miho Takagi troefde bijvoorbeeld Jutta Leerdam af op de Spelen van 2022. Inmiddels is De Wit de privétrainer bij Takagi's ploeg Team Gold, waar hij de voorbije jaren vooral buitenlandse schaatsers coachte.

De Wit valt stil na moeilijke vraag

Sportief gezien viel er dus genoeg te vieren, met onder meer wereldrecords en olympische titels. Maar als Timmer aan De Wit vraagt wat hij zichzelf voor cijfer zou geven als coach en als mens, moet hij in stilte even nadenken. "Jeetje, dat is een moeilijke." Goud, zilver of brons, grapt Timmer. De Wit haakt er vervolgens serieus op in. "Ik denk dat ik het aardig doe als coach. Het kan altijd beter. Ik heb altijd sporters gehad waarbij het niet gelukt is. Het kan altijd beter, maar een goede voldoende."

En als mens? "Ik doe mijn best", zo trapt De Wit af. "Als vader, als man, als familielid, maar door het schaatsen en vele reizen mis je wel eens een feestje of een partijtje. Dat is wel zonde en jammer. Maar ik doe mijn best, dus gewoon een voldoendetje denk ik." Timmer stelt een 5,5 voor, maar De Wit schat zichzelf wat hoger in. "Laten we een 7 doen."

Gezin De Wit zag carrière liever anders

De vrouw van De Wit, die twee kinderen heeft, ging in het Japanse tijdperk van de coach grotendeels mee naar de andere kant van het leven. Toen die periode er in 2022 op zat, volgde er tot teleurstelling van huize De Wit geen avontuur dichter bij huis, maar opnieuw een Aziatische ploeg. "Dus ik moet nog steeds veel weg. Dat hadden zij liever anders gezien. Daar heb ik toch voor gekozen, dus daarom is het geen acht of negen."

Timmer haakt er op in. "Ook dat heeft een consequentie, Johan." De Wit kan dat beamen. "Het maakt het wel minder leuk."

Impact in Japan

Dat De Wit zoveel impact maakte in Japan en in Azië gewild is, heeft niet alleen te maken met zijn aanwijzingen op het ijs. Hij wilde ook een cultuuromslag bewerkstelligen buiten de baan en hakte daarom ook wat duidelijke knopen door toen hij begon. "We hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd: we willen Engels praten met de hele ploeg. Dat was natuurlijk makkelijker voor ons, maar in Japan spreken ze nagenoeg geen Engels. Ik vond dat ze zich moesten ontwikkelen."

De schaatscoach schetst een beeld dat Timmer herkent. "Jij weet ook uit jouw tijd: de Japanners zaten in die hoek, Koreanen zaten in die hoek, Chinezen in die hoek en de rest van de wereld praat lekker met elkaar. Ik wilde dat veranderen, dat ze met tegenstanders, scheidsrechter en staf konden praten." Om dat te bewerkstelligen, nam De Wit maatregelen. "Wij hebben trainingskampen belegd en een van de regels was: we spreken alleen Engels, drie weken lang."

Dankzij De Wit vloeiend Engels

Timmer kan de manier van werken waarderen. "Engels is inderdaad de meest gesproken taal in de schaatswereld." De Wit zag bovendien dat het effect had. "Je kunt nu een goed gesprek voeren met Miho, dat kon in het eerste jaar niet. Zij is daarin ontwikkeld en ik denk dat dat voor meerdere atleten in onze ploeg geldt. Ze is veel extraverter, ze praat het iedereen. Ik denk dat het voor het zelfvertrouwen ook belangrijk was." Onder het bewind van De Wit won Takagi maar liefst zeven olympische medailles.

Beluister hier de podcast

