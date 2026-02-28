Het schaatspak waarin Jutta Leerdam naar het goud reed op de Olympische Winterspelen is voor een ongekend bedrag geveild. Zaterdagmiddag verliep de deadline en kwam er een verbluffend uit rollen van 195.000 euro. Een deel daarvan gaat naar de ijsvereniging waar Leerdam opgroeide.

Leerdam zette haar eerste stapjes bij de schaatsvereniging in Pijnacker. Zij krijgen 75 procent van de opbrengst van de veiling die op poten werd gezet door TeamNL en MatchWornShirt. Dat komt neer op een bedrag van 146.250 euro. "We zijn zo verrast door deze actie dat we nog niet weten wat we met het geld gaan doen", sprak bestuurslid Jacqueline Ammerlaan van IJsvereniging Pijnacker tegenover De Telegraaf.

"Topsporters houden een heel warm gevoel voor de club waar het ooit begon en ze willen kinderen actief stimuleren om te gaan sporten. Met deze veiling willen we benadrukken hoe belangrijk de sportverenigingen zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van Nederlands talent", sprak André Cats, directeur topsport NOC*NSF, tijdens de Olympische Winterspelen over de veiling.

Bizarre biedingsoorlog

De teller voor Leerdams pak liep de voorbije dagen flink op. In de laatste uren van de veiling stond de teller op 9000 euro. Daar kwam in het slot dus nog liefst 100.000 euro bij. Tel de pakken van de andere olympische schaatsers bij elkaar op, en je komt nog niet aan het totaalbedrag van Leerdam. Verder ging ook een haarband van de topschaatsster onder de hamer; het winnende bod bedroeg 1520 euro.

Ook olympische pakken Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong geveild

Het pak waarin Femke Kok de 500 meter won en zilver pakte op de 1000 meter leverde ook veel op. De winnaar bood 4802 euro. Antoinette Rijpma-de Jong en Merel Conijn volgden gezamenlijjk op plek 3; hun pakken gingen voor 2999 euro onder de hamer. Op het uniform waarin Joy Beune schaatste, werd 1720 euro geboden.

Ook shorttrackers in trek

Ook was er de mogelijkheid om te bieden op andere pakken van de Nederlandse olympiërs. Xandra Velzeboer, die twee gouden medailles won bij het shorttrack, was het meest geliefd. Het winnend bod op haar pak was 2800 euro. Waarin Jens van 't Wout naar het goud schaatste op de aflossing leverde de helft op.

Kijk hier voor alle winnende bedragen.