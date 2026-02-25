Topschaatsster en olympisch kampioene Femke Kok keerde dinsdagavond terug in haar geboorteplaats Nij Beets. Het Friese dorp was massaal uitgerukt om haar te verwelkomen en zelfs de brandweer kwam er aan te pas. "Ongelooflijk, echt heel bijzonder."

Kok arriveerde met TeamNL maandag in Nederland. Ze vlogen gezamenlijk vanuit Milaan terug en werd al warm onthaald op Schiphol. Dinsdagochtend stond de huldiging in de Glazen Zaal in Den Haag op de planning en 's middags volgde een bezoek aan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.

Daarna zaten de plechtigheden rondom haar gouden en zilveren olympische medaille er echt op en keerde de 25-jarige schaatsster van Team Reggeborgh terug naar huis. Daar stond haar een grote verrassing te wachten. Het hele dorp was uitgelopen om haar te verwelkomen.

'Onbeschrijfelijk'

"Zo thuiskomen is onbeschrijfelijk", schrijft Kok bij een aantal beelden op Instagram. Ze wordt omringd door dorpsgenoten en deelt handtekeningen uit. Ze werd met de auto geëscorteerd door de brandweer om tussen de mensen door te rijden, die stonden te wapperen met Friese en oranje vlaggen. "Zo lief al deze mensen", schrijft Kok, gevolgd door een aantal emotionele smiley's met tranen in de ogen.

"Het is fijn om weer thuis te zijn. Even aarden, dat is tot nu toe niet gelukt", zei ze tegenover Omrop Fryslan. Vol trots keek Kok om haar heen toen ze de toegestroomde mensenmassa zag. "Ongelooflijk, echt heel bijzonder."

Enorme support in Nederland

Kok had in Italië ook al meegekregen dat de Spelen volop leefden in Nederland. "Ik moet zeggen dat ik me wel heel erg gesteund heb gevoeld, ook door alle lieve berichten. Dat mensen zo meeleefden, vond ik echt superbijzonder en mooi om te horen", zei ze daarover.

WK sprint

De schaatsster won in Milaan het zilver op de 1000 meter en pakte de olympische titel op de 500 meter. Het seizoen is nog niet voorbij voor haar. Ze kreeg een aanwijsplek voor het WK sprint en daar is ze een grote favoriet voor de titel. Ook Jutta Leerdam werd aangewezen voor het toernooi. Zij won op de Spelen goud op de 1000 en zilver op de 500 meter.