Irene Schouten waarschuwt voorafgaand aan WK afstanden: 'Ze slopen de sporters'

De WK afstanden beginnen vandaag in het Canadese Calgary. Schaatsster Irene Schouten is, ondanks wat fysieke ongemakken, een van de favorieten om meerdere medailles binnen te slepen.

Schouten kampt dit seizoen al langer met ongemakken. Daags voor het WK in Canada speelden deze weer op bij de drievoudig olympisch kampioene. Toch gaat het beter met de 31-jarige schaatster. "Gelukkig heb ik dit jaar al ervaring gehad met die bijholtes. Ik heb veel geslapen en ging af en toe naar buiten voor frisse lucht. Het is nu prima. Het komt goed", vertelt zij aan het Trouw.

Druk schema

De blessures zijn niet bijzonder in schaatsland. Meerdere schaatsters zijn fit voor het WK, ondanks dat ze eerder in het jaar fysiek niet helemaal top waren. Schouten weet wel waar dat door komt. De kalender de laatste tijd is overvol en met races in Japan, Amerika, Noorwegen, China en Polen reist het hele circus van hot naar her. "Als we moesten vliegen, dan bleef het niet bij één vlucht. Dan had je ook allemaal tussenvluchten en weer een stuk met de bus. Het kostte veel energie."

Volgens haar kan de ISU (internationale schaatsunie) beter nadenken over de logistieke problemen die de schaatsers kennen met het programma. "Het sloopt de sporters. Je jaagt landen op heel hoge kosten en het is ook niet goed voor het milieu. Als je duurzame keuzes kan maken, dan moeten we dat doen. Waarom moeten we van Salt Lake City naar Quebec, vierduizend kilometer naar het oosten, om dan weer terug te gaan naar Calgary in het westen?", vraagt Schouten zich hardop af.

Medaillekansen

Oud-schaatser Erben Wennemars voorspelt in ieder geval gelijk een medaille voor Schouten op de WK afstanden. Donderdagavond staat de drie kilometer op het programma in Calgary. Wennemars tipt zijn landgenote om het eerste goud van het toernooi te pakken.