Italiaanse shorttrackster Arianna Fontana heeft een opvallende keuze gemaakt in aanloop naar de Olympische Winterspelen. Terwijl haar ploeg al naar Milaan is vertrokken, is zij in het bergachtige Valtellina gebleven om op vertrouwd ijs te kunnen trainen en in de buurt van haar team met fysiotherapeuten en artsen te blijven.

Fontana hoeft niet ver te reizen naar Milaan, waar er tijdens de Olympische Winterspelen geschaatst zal worden. De Italiaanse zal vanaf Valtellina iets langer dan twee uur met de auto onderweg zijn. Toch besloot ze, hoewel haar ploeg alvast afreisde naar Milaan, om zelf in Valtellina te blijven.

'Vandaag vertrekt het team naar Milaan, maar ik blijf nog even in Valtellina om alles wat mijn Valle te bieden heeft in me op te nemen', liet Fontana in een bericht op Instagram weten. 'Op dit moment heb ik consistentie nodig in deze delicate fase van de voorbereiding: vertrouwd ijs, mijn team in de buurt en dagelijkse toegang tot fysiotherapeuten en artsen.'

'Dat is het belangrijkste voor mij'

Fontana verzekerde haar fans dat ze binnenkort alsnog de reis naar Milaan zal afleggen, al vertelde ze niet wanneer. 'Voorlopig blijf ik met beide benen op de grond, dicht bij huis en bij de mensen die het beste met me voor hebben.'

'De omstandigheden in Milaan zullen ongetwijfeld uitstekend zijn om te racen', ging Fontana verder. 'Maar op dit moment is het belangrijkste voor mij precies weten waarop ik train, hoe mijn lichaam reageert en de volledige ondersteuning om me heen hebben. Die heb ik in mijn Valle. Tot snel in Milaan!'

Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen.