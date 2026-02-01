Suzanne Schulting reist richting de Olympische Spelen met een andere status dan bij haar vorige deelnames. De Nederlandse topschaatsster, jarenlang hét boegbeeld van het shorttrack, gaat in Milaan-Cortina een dubbel programma rijden op de langebaan én het shorttrack. Ditmaal rekent ze zichzelf niet tot de topfavorieten.

De meer terughoudende benadering van Schulting komt niet uit de lucht vallen. Achter de voorbereiding op de Spelen schuilt een hectische periode, waarin ze sportief tot het gaatje moest gaan en publiekelijk in het middelpunt stond. "Het is allemaal veel geweest", vertelt de Friezin in gesprek met De Telegraaf.

"Eerst een Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT, red.) dat intens was. Ik wist dat het mega-stressvol zou worden, maar dat hoort er nou eenmaal bij als je als langebaanschaatsster naar de Spelen wil. Daarna kwamen de Nederlandse kampioenschappen shorttrack en alles wat daar dan weer bij kwam kijken."

Hectische weken richting Milaan

Schulting legde de basis voor haar olympische deelname al tijdens het OKT. Daar stelde ze onder hoge druk deelname aan de Spelen veilig op de 1000 meter langebaan. Nauwelijks bekomen daarvan volgde haar rentree op de shorttrackbaan bij de Nederlandse kampioenschappen, waar ze direct haar stempel drukte en een grote discussie deed oplaaien.

Waar Schulting bij het shorttrack verzekerd was van deelname aan de 1500 meter op de Spelen, kreeg ze daarna ook een flinke domper te verwerken. Op haar geliefde 1000 meter - de afstand waarop ze tweemaal olympisch goud won - komt ze in Milaan niet in actie, zo besloot de bondscoach.

Nadat duidelijk werd dat Schulting een dubbel programma zou rijden, belandde ze in het middelpunt van de discussie. "Ik wist dat mijn besluit voor veel hectiek zou zorgen. Daar wil ik ook niet te veel over klagen, want ik heb er zelf voor gekozen om de NK te rijden. Dus ergens koos ik ook zelf voor die ruis", erkent ze. "Aan de andere kant: leuk was het natuurlijk niet. Iedereen vindt er wat van."

'Je kan het toch nooit goed doen'

Over de kritiek die volgde, is Schulting duidelijk. Ze wil het beeld rechtzetten dat ze 'zomaar' weer aansloot bij het shorttrack. "Het was niet zo dat ik dacht het 'wel even' te laten zien. Ik heb de hele zomer en winter keihard getraind. Het is niet zo dat ik niets heb gedaan en me opeens bij die NK meldde."

Inmiddels trekt ze zich minder aan van meningen van buitenaf. "Je kan het toch nooit goed doen. Iedereen vindt iets. Ik trek me er veel minder van aan. Het is mijn route, mijn keuze." Met een glimlach blikt ze terug op haar glansrijke carrière. "En kijk wat het me heeft opgeleverd. In twee disciplines uitkomen op de Spelen, daar kon ik alleen maar van dromen."

'Met een medaille zou ik nu al zielsgelukkig zijn'

De weg naar Milaan was extra onzeker na haar enkelblessure die ze begin 2024 opliep. "Ik heb vaak gedacht dat shorttracken misschien nooit meer zou lukken. Die enkel wordt niet meer zoals vroeger, maar ik kan wel nog mee op het hoogste niveau."

Die ervaringen hebben haar kijk op succes dan ook veranderd. "Met een medaille zou ik nu al zielsgelukkig zijn", stelt Schulting. "Welke kleur en in welke discipline maakt me niet uit."

