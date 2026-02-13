Jutta Leerdam zorgde maandag voor sensatie op de Olympische Spelen met een gouden medaille op de 1000 meter. Haar verloofde Jake Paul zat op de tribune tijdens de race, maar vertrok daarna al snel weer uit Milaan. Toch is hij zijn vriendin nog niet vergeten. Op Instagram deelt hij een romantische boodschap.

Het hele jaar stond al in teken van de race van Leerdam op maandag. Daar wilde ze haar droom waarmaken: olympisch goud. En dat lukte. Ze bleef Femke Kok en Miho Takagi voor en pakte de titel. Paul keek in tranen toe vanaf de tribune.

Valentijnsdag

Maar zaterdag is er weer een speciale dag. Dan is het namelijk Valentijnsdag. Die zal het koppel echter niet samen doorbrengen, want de Amerikaanse bokser is alweer doorgereisd naar Armenië.

Daar stunt hij in de sneeuw met een sneeuwscooter, terwijl Leerdam zich in Milaan nog voorbereid op de olympische 500 meter. Wellicht kan ze zondag nog een medaille bemachtigen.

Voor het zover is, heeft Paul in ieder geval een liefdevolle vraag aan zijn vriendin. Die stelt hij op romantische wijze. "Jutta, wil je mijn valentijn zijn", staat er in de sneeuw geschreven. De Amerikaan poseert bij die tekst en tagt Leerdam via Instagram in de foto.

500 meter

Het is vooralsnog niet duidelijk of Paul komende zondag weer aanwezig is in Milaan om zijn verloofde aan te moedigen. De schaatsster zal wel wat steun kunnen gebruiken als ze eremetaal wil bemachtigen. Met name Femke Kok zorgt voor grote concurrentie. Zij is al 23 wedstrijden op rij ongeslagen op de 500 meter en werd de afgelopen drie jaar wereldkampioene op die afstand.

Samen met Leerdam was Paul later op maandag nog aanwezig bij haar huldiging in het Staatsloterij TeamNL Huis en de twee trokken er een dag later op uit in Milaan om te shoppen in de stad. Daar wist de 27-jarige een bijzondere tas te bemachtigen: een Hermes Birkin Bag.