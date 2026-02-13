Jake Paul heeft enkele dagen na de gouden medaille van zijn verloofde Jutta Leerdam op de Winterspelen een bijzonder bericht ontvangen. De Amerikaanse influencer is namelijk uitgedaagd door een wereldberoemde acteur om de ring in te stappen.

Niemand minder dan Jean-Claude Van Damme heeft bokser en influencer Jake Paul uitgedaagd voor een gevecht. De 65-jarige acteur deelt in een video op Instagram dat hij niet zal stoppen "tot je ja zegt".

Van Damme, ook bekend als The Muscles from Brussels, spreekt Paul in het filmpje rechtstreeks toe. "Ik ben een normale kerel, die je gewoon in elkaar wil trappen," zegt Van Damme gekleed in een badjas en met zonnebril op.

Voorwaarden aan gevecht

De Belg stelt daarbij enkele voorwaarden. Zo belooft hij niet onder de gordel te schoppen en geen elleboogstoten uit te delen. Paul, de verloofde van schaatster Jutta Leerdam, mag volgens hem zelf de locatie bepalen. Mogelijke opties die Van Damme noemt zijn onder meer Macau, Las Vegas, het Midden-Oosten, Parijs en het Verenigd Koninkrijk.

Ook zegt Van Damme bereid te zijn 15 procent van zijn opbrengst aan een goed doel te schenken. Hij roept zijn volgers op het bericht te delen en herhaalt dat hij blijft aandringen tot Paul instemt met het voorstel.

Paul kwam in december voor het laatst in actie. Hij nam het toen op tegen voormalig zwaargewichtkampioen Anthony Joshua en dat liep niet goed af. De Brit sloeg Paul niet alleen knock-out, maar bezorgde hem ook nog eens een gebroken kaak. De Amerikaan kon daardoor een tijdje geen vast voedsel eten en heeft een verklaring van een gecertifeerde arts nodig voordat hij weer mag gaan vechten.

Paul verlaat Milaan

De 29-jarige Paul was de afgelopen week in Milaan om zijn geliefde te steunen en vierde het feestje na haar gouden medaille uitbundig mee. Het is de vraag of hij er zondag ook bij is als Leerdam in actie komt op de 500 meter, want de afgelopen dagen deelde Paul beelden vanuit Armenië. Hij had daar een ontmoeting met een MMA-vechter uit dat land.