Jake Paul vierde maandag de gouden medaille van Jutta Leerdam nog flink mee, maar inmiddels moet de topschaatsster het in Milaan zonder haar verloofde doen. De Amerikaanse influencer heeft namelijk het vliegtuig naar een ander land gepakt.

De beelden van de emotionele Paul gingen maandag de hele wereld over nadat Leerdam op de 1000 meter olympisch kampioene werd. De Amerikaan had zijn emoties niet meer in bedwang nadat zijn geliefde over de streep kwam. De tranen rolden over zijn wangen toen duidelijk was dat Leerdam sneller had gereden dan landgenote Femke Kok.

Paul heeft Milaan verlaten

Samen met Leerdam was Paul later op de maandag nog aanwezig bij haar huldiging in het Staatsloterij TeamNL Huis en de twee trokken er een dag later op uit in Milaan om te shoppen in de stad. De topschaatsster lijkt het in aanloop naar de 500 meter van aanstaande zondag echter wel te moeten doen zonder haar geliefde.

Op zijn Instagram deelt Paul namelijk dat hij zich ondertussen in Armenië bevindt. Hij ontmoette daar MMA-vechter Arman Tsarukyan en wandelde samen met hem door hoofdstad Yerevan. De Armeen heet Paul door middel van een bericht op zijn eigen account welkom in zijn land.

500 meter

Het is vooralsnog niet duidelijk of Paul komende zondag weer aanwezig is in Milaan om zijn verloofde aan te moedigen. Leerdam heeft dan de kans om haar tweede medaille te pakken op de Spelen. Dat zal waarschijnlijk niet makkelijk worden, want Kok is al 23 wedstrijden op rij ongeslagen op de 500 meter en werd de afgelopen drie jaar wereldkampioene op die afstand. Desondanks ziet voormalig topschaatsster Marianne Timmer wel kansen voor Leerdam nadat ze tijdens de 1000 meter ongelooflijk snel opende.