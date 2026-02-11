Jutta Leerdam kroonde zich maandag na een geweldige race tot olympisch kampioene op de 1000 meter tijdens de Winterspelen en dat moet natuurlijk gevierd worden. De topschaatsster liet zich op de avond na haar gouden race al zien in het TeamNL Huis, maar besloot een dag later om Milaan in te duiken. Daar trakteerde Leerdam zich op een peperduur cadeau.

Leerdam toonde maandag haar klasse op het moment dat het moest. Nadat landgenote Femke Kok een supertijd had gereden, lag alle druk op haar schouders. Leerdam trad in de laatste rit aan tegen titelhoudster Miho Takagi en moest een ongekende race neerzetten om haar droom van het worden van olympisch kampioen waar te maken. Dat was precies wat ze deed, want de 27-jarige topschaatsster greep in een olympisch record de winst.

Leerdam komt zondag weer in actie op de 500 meter en dus heeft ze enkele dagen om na te genieten van haar prestatie. De dag na haar zege op de 1000 meter besloot ze om lekker te gaan shoppen en dan is ze in Milaan natuurlijk op de goede plek. De Italiaanse stad staat bekend om de mode en Leerdam vond daar een heel mooi cadeautje voor zichzelf.

Peperduur cadeau

Leerdam deelt op TikTok een video waarin ze die toont aan haar vele volgers. "We gingen shoppen nadat ik goud heb gewonnen", vertelt de topschaatsster terwijl haar verloofde Jake Paul op de achtergrond te zien is. Dan toont ze wat ze heeft gekocht. "Het is mijn eerste Birkin-tas. Dit is zo bevredigend. Kijk hoe mooi die is... Ze gaven me de kleur goud."

De topschaatsster ontvangt voor haar gouden medaille sowieso een bonus van sportkoepel NOC*NSF en het lijkt erop dat een groot deel daarvan al een bestemming heeft gevonden. De soort tas die Leerdam laat zien kost namelijk enkele duizenden euro's, afhankelijk van het formaat.

Stemproblemen

Leerdam kan in ieder geval niet geloven wat haar overkomt deze week. "Mijn eerste olympische goud en mijn eerste Birkin-tas. Het is allemaal te veel. Ik ben overweldigd, maar ook dankbaar. Het is geweldig en daarom wilde ik het jullie even laten zien."

De kersverse olympisch kampioene klinkt overigens wat schoor in de video en daar lijkt ook een verklaring voor. "Mijn stem is weg door het schreeuwen nadat ik over de finishlijn kwam."

@juttaleerdam My voice is gone from screaming when I came across the finishline ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

500 meter

Voor Leerdam zijn de Spelen dus nog niet voorbij, want zondag rijdt ze in Milaan de 500 meter. Daar is landgenote Kok de topfavoriete doordat ze haar laatste 23 wedstrijden op die afstand wist te winnen. Leerdam reed echter dusdanig hard op de 1000 meter dat voormalig topschaatsster Marianne Timmer denkt dat ze ook op de kortste afstand mee kan dingen naar het goud.